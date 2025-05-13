Мэрию лишили комплекса вины

Арбитражный суд Башкирии при новом рассмотрении отказал застройщику «Стандарт плюс» в удовлетворении иска к администрации Уфы. Компания добивалась продления срока договора развития территории возле железнодорожного вокзала. В доводах заявитель указывал, что мэрия не изъяла аварийные и ветхие дома на переданном под застройку участке, отчего реализация проекта стала невозможной. Администрации удалось доказать, что она не была обязана это делать. Судом было также учтено, что застройщик вовремя не платил за аренду.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Мэрии Уфы удалось доказать необоснованность претензий к ней застройщика «Стандарт плюс», планировавшего возвести по договору развития территории (РТ) восемь жилых многоэтажек в квартале площадью 5,6 га, ограниченном улицей Карла Маркса, бульваром Ибрагимова и проектируемым Западным шоссе.

Компания получила право застраивать территорию в феврале 2016 года от своего предшественника — ООО «Стандарт». Предполагалось снести расположенные в квартале индивидуальные жилые дома, построив на вместо них многоэтажки высотой до 25 этажей общей площадью 77,3 тыс. кв. м.

В 2018 году мэрия ответила отказом на просьбу «Стандарт плюс» предоставить в собственность дополнительный участок площадью около 3,5 тыс. кв. м. В октябре 2019 года застройщик получил аналогичный ответ на предложение продлить срок действия договора РТ. Также ему было отказано в выдаче разрешения на строительство.

ООО «Стандарт плюс» зарегистрировано в 2015 году в Уфе. Уставный капитал — 8,6 млн руб. До февраля 2016 года учредителем компании было ООО «Стандарт», принадлежавшее Рустаму Хабибуллину и Фаниту Валееву. С декабря 2023 года «Стандарт плюс» принадлежит Рустему Сайдашеву, совладельцу ООО «Стандарт» (50%). В 2023 году выручка и прибыль «Стандарт плюса» были нулевыми.

Компания обжаловала решения мэрии в арбитражном суде. В мае 2019 года «Стандарт плюс» получил спорный участок, а в прошлом году арбитражный суд Башкирии, а вслед за ним Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд обязали мэрию продлить договор РТ на четыре года и 10 месяцев.

Однако администрация обжаловала вынесенные решения. В кассационной жалобе она, в частности, указывала на то, что застройщик не мог застроить квартал в отведенный договором срок независимо от действий ответчика. Также в мэрии заявляли, что на территории развития нет жилья, признанного аварийным и ветхим. Кроме этого, отмечали городские чиновники, суд продлил договор на необоснованно долгий срок — с формулировкой «до полного исполнения обязательств, но не ранее 4 лет и 10 месяцев с даты подписания», чем изменил порядок расчета этого срока. Помимо этого, говорится в кассационной жалобе, разместить все запланированные застройщиком объекты на территории развития невозможно.

Аргументы ответчика были признаны состоятельными, дело возвращено в арбитражный суд Башкирии. При повторном рассмотрении суд установил, что администрация и не должна была расселять аварийное и ветхое жилье, поскольку дома в квартале не были признаны таковыми. Также было учтено, что сам девелопер строительство не начал, расположенные в квартале объекты не выкупал и не расселял, а долг по арендной плате погасил только на этапе судебных разбирательств. Кроме этого, истец не доказал, что отказы в согласовании планировочной документации и выдаче разрешения на строительство были незаконными.

Получить комментарий у Рустема Сайдашева вчера не удалось. Как сообщал «Ъ», в апреле господин Сайдашев был задержан по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, он планировал передать 10 млн руб. судье арбитражного суда Башкирии за положительное решение по спору вокруг договора РТ.

«Судебной практикой сформирована позиция, согласно которой, несмотря на то, что договор РТ заключается по результатам аукциона, он может быть изменен в судебном порядке в части продления сроков его действия при условии, что будет установлена виновная просрочка исполнения своих встречных обязательств публичным органом и только на срок такой просрочки,— отмечает советник корпоративной практики юридической компании NERRA Лариса Пекарская.— В рамках настоящего дела суд не установил, что администрация совершила какие-либо виновные действия. В таких условиях истцу необходимо было приобретать права на земельный участок и объекты недвижимости на нем по общим правилам. Учитывая эти обстоятельства, оспорить судебный акт будет сложно. Кроме того, вынесенное судебное решение закономерно и отражает общую судебную практику по такой категории споров».

Наталья Балыкова