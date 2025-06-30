Администрацию Дуванского района возглавил бывший директор лицея

48-летний Айдар Абдуллин назначен главой администрации Дуванского района. На этом посту он сменил Фаиля Мухамадеева, управлявшего районом с 2018 года и покинувшего должность по собственному желанию в мае этого года.

Айдар Абдуллин, по данным из открытых источников, родился 25 марта 1977 года в Дуванском районе. В 2001 году окончил Уральский государственный педагогический университет в Екатеринбурге по специальности учителя физики, в 2010 году – Башкирскую академию госслужбы и управления, получив специальность юриста.

В разное время господин Абдуллин работал учителем физики, заведующим отделом молодежи и начальником отдела культуры в районной администрации, директором лицея в селе Месягутово. С 2006-го по 2019 год был секретарем муниципального совета, в 2019 году стал замглавы администрации по социальным вопросам.

Идэль Гумеров