Сын Кадырова надел на свадьбу часы стоимостью не менее 157 млн рублей

Сын главы Чечни 17-летний Адам Кадыров появился на своей свадьбе в часах предположительно Jacob & Co. Billionaire Ashoka. На сайте Ashoka указано, что они существуют всего в нескольких модификациях ограниченной серии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адам Кадыров (справа) и Анарбек Белхароев на свадьбе Адама Кадырова

Фото: соцсети Адам Кадыров (справа) и Анарбек Белхароев на свадьбе Адама Кадырова

Фото: соцсети

Первая версия часов была создана в 2015 году. Они инкрустированы 260 бриллиантами, а их стоимость, по данным фонда Grand Prix d'Horlogerie de Genve, превышает $18 млн (1,4 млрд руб.). Еще одна модель часов создана в 2020 году. Они инкрустированы 325 бриллиантами, стоимость оценивается в $27,7 млн (2,1 млрд руб.). В 2023 году Ashoka выпустила серию из 18 часов, минимальная стоимость которых — $2 млн (157 млн руб.).

Свадьба Адама Кадырова прошла 28 июня. Фотографии, на которых видны часы, публиковали гости церемонии в социальных сетях. В день свадьбы глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что его сына поздравил в том числе президент Владимир Путин.

Петр Бузлаев