Власти хотят повысить госпошлины для автовладельцев и ввести сборы с мигрантов

С сентября 2025 года в России намерены увеличить некоторые транспортные пошлины, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект Минфина. Он также предполагает введение семи новых госпошлин для мигрантов.

Изменения, которые затронут автовладельцев:

сбор за получение водительских прав вырастет вдвое — за удостоверение старого образца — 4 тыс., за новое — 6 тыс. руб.;

выдача международных прав подорожает с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. руб.;

получение паспорта транспортного средства обойдется в полтора раза дороже — 1,2 тыс. руб., внесение изменений в документ будет стоить 525 вместо 350 руб.;

вырастет госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства: на бумажном носителе — с 500 до 1,5 тыс. руб., на пластиковом — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб.;

выдача госномеров на машину подорожает с 2 тыс. до 3 тыс. руб., регистрационных знаков на прицепы и мотоциклы — с 1,5 тыс. до 2,25 тыс. руб., свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб., разрешения на изменения в конструкцию ТС — с 1 тыс. до 3 тыс. руб., документа о допуске к перевозке опасных грузов — с 1,5 тыс. до 2,25 тыс. руб. (о его продлении — с 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.), госзнаков транспортных средств «Транзит» — с 200 до 300 руб. (на бумаге) и с 1,6 тыс. до 2,4 тыс. руб. (на металле);

для автошкол введут госпошлину 15 тыс. руб. за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы государственным требованиям;

вводится пошлина 500 руб. за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра при оформлении диагностической карты после прохождения ТО.

Власти рассчитывают, что все эти меры принесут в федеральный бюджет 28,3 млрд руб.

В числе нововведений для иностранцев:

за постановку на учет по месту пребывания придется платить 500 руб. (сейчас услуга бесплатная), за продление сроков на временное пребывание — 1 тыс., за разрешение на работу — 4,2 тыс. руб.;

вводятся сборы за выдачу дубликатов некоторых документов для иностранцев (к примеру, разрешений на работу), а за внесение изменений в них нужно заплатить 2,1 тыс. руб.;

выдача или переоформление патента будет стоить 4,2 тыс. руб.;

госпошлины за регистрацию иностранцев по месту жительства повысят с 420 до 1 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке, эти изменения в закон нужны для усиления контроля из-за значительных миграционных потоков.