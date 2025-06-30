В Петербурге полиция ликвидировала нанесшую ущерб на 10 млн руб. майнинг-ферму

В Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали нелегальную майнинговую ферму, расположенную в ангаре на Митрофаньевском шоссе в промышленной зоне Московского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

В помещении площадью несколько сотен квадратных метров находились десятки единиц вычислительной техники, подключенных к соседней электроподстанции через главный распределительный щит. Электроэнергия подавалась без учета, что привело к ущербу энергетической компании почти в 10 млн руб.

Изъятое оборудование передано на специализированный склад для хранения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Представители электросетевой компании зафиксировали факт безучетного потребления электроэнергии и оформили необходимые технические акты. Правоохранительные органы продолжают мероприятия по выявлению и задержанию причастных лиц.