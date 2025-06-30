В Башкирии построят молочную ферму за 993 млн рублей

АО МТС «Центральная» на конкурсе 18 июля выберет подрядчика строительства молочной фермы вблизи села Ишкарово в Илишевском районе сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 992,9 млн руб. Стоимость оборудования составляет 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы должны быть проведены с третьего квартала этого года до третьего квартала 2027 года. Подрядчик обязан построить два коровника, переходную галерею, доильно-молочный блок, родильное отделение, подсобки, провести водо-, электро-, газо- и теплосети.

АО МТС «Центральная», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано на территории станции Уршак в Зубовском сельсовете Уфимского района, принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии. Компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Выручка в 2024 году составила 2,96 млрд руб., чистая прибыль — 227,93 млн руб.

Майя Иванова