Десяток нелегалов выявила транспортная полиция в ходе рейда возле объектов ОЖД

Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УТ МВД по Северо-Западу провело рейды в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025». Итогом стало выявление десятка нарушителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная полиция СЗФО Фото: Транспортная полиция СЗФО

Как пояснили в ведомстве, целью мероприятия является обеспечение транспортной безопасности на объектах, прилегающих к железнодорожным путям, а также пресечение нарушений миграционного законодательства на территории РФ.

В этот раз за время проведения рейдов на территории оперативного обслуживания линейного управления было проверено 12 объектов с местами возможного скопления нелегальных мигрантов. В ходе проверки сотрудники транспортной полиции выявили десять иностранных граждан, нелегально находящихся на территории РФ.

Все нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в Российской Федерации), отметили в транспортной полиции СЗФО.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что полиция накрыла канал нелегальной миграции в Выборгском районе Ленинградской области. Злоумышленники успели легализовать более 20 иностранных гражданин.

Андрей Цедрик