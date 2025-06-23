Легализацию более 20 мигрантов выявили в Выборгском районе Ленобласти

Полиция накрыла канал нелегальной миграции в Выборгском районе Ленинградской области. Злоумышленники успели легализовать 23 иностранных гражданина, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По подозрению в осуществлении незаконной деятельности задержаны двое мужчин, 51 и 42 лет. В ведомстве полагают, что они находили иностранцев и за деньги вносили в официальные бланки заведомо ложную информацию об их регистрации, жилое помещение для проживания по факту не было предоставлено. Далее бумаги направляли в регистрирующие органы для постановки иностранцев на миграционный учет.

За эти услуги с каждого мигранта брали 2000 рублей. В общей сложности злоумышленники легализовали 23 человека. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по делу о незаконной миграции задержаны двое петербуржцев и иностранец-нелегал.

Татьяна Титаева