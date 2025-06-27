Движение по Витебскому и Лиговскому проспектам ограничат из-за ремонтных работ

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях движения транспорта. Они вводятся в трех районах города, начиная с 27 июня, сообщили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Курортном районе на срок до 25 августа в связи с производством работ по реконструкции теплосети в городе Сестрорецке полностью закрывается движение транспорта по 2-му местному проезду вдоль Приморского шоссе у дома 293 литер. А. Предлагаемый объезд: по 1-му местному проезду вдоль Приморского шоссе, 3-ей Поперечной и Гагаринской улицам и по 2-му местному проезду вдоль Приморского шоссе.

В Московском районе с 27 июня по 30 сентября из-за запланированных работ по размещению временных ограждений движение будет ограничено по Витебскому проспекту — на участке от Заставской до Парковой улицы, по Воздухоплавательной улице — от Парковой до Лиговского проспекта и по Лиговскому проспекту у пересечения с Воздухоплавательной улицей.

В Приморском районе с 27 июня по 25 июля ограничения будут действовать при движении по улице Савушкина — от Планерной улицы до набережной Черной речки, включая перекрестки. В эти сроки там будут менять дорожное покрытие.

Кроме того, в той же локации с 27 по 29 июня ограничивается движение транспорта по улице Савушкина — от Шишмаревского переулка до Липовой аллеи, с закрытием движения по улице Савушкина в направлении от Шишмаревского переулка к Липовой аллее, за исключением городского пассажирского транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге начались ремонтные дорожные работы на Боровом мосту через Обводный канал. В связи с этим движение транспорта по переправе будет ограничено вплоть до 12 июля.

Андрей Цедрик