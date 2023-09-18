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Коммерсантъ FM
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Тувалу внесла в конституцию пункт о существовании после исчезновения с карты Земли

Тихоокеанское государство Тувалу завершило процесс внесения изменений в конституцию страны, начатый несколько лет назад. Внимание мировых СМИ привлекло одно новое положение конституции, которое объявляет, что государство продолжит существование в случае, если вся его территория исчезнет из-за повышения уровня Тихого океана.

Тувалу — девять небольших атоллов общей площадью примерно 26 кв. км и населением 10,4 тыс. человек — считается страной, которая первой прекратит свое существование из-за повышения уровня Тихого океана. В настоящее время атоллы Тувалу находятся на высоте всего 50 см над уровнем моря. Предполагается, что при сохранении нынешней тенденции из-за глобального потепления к 2100 году 95% территории страны уйдет под воду. Некоторые эксперты говорят, что страна станет необитаемой уже к 2050 году.

В соответствии с поправками к конституции государство продолжит свое существование вне зависимости от влияния изменения климата или других факторов, результатом которых станет потеря физической территории страны.

По словам члена парламента и бывшего министра иностранных дел страны Саймона Кофи, Тувалу стала первой страной мира, которая в таком виде зафиксировала свои государственность и суверенитет. Господин Кофи в свое время инициировал процесс «оцифровывания» страны. В прошлом году начался процесс встраивания Тувалу в метавселенную, строительства своей цифровой реплики страны, оцифровывания островов и знаковых мест страны, чтобы граждане смогли продолжать «жить» в ней и взаимодействовать друг с другом, используя технологию дополненной реальности. «Наша идея заключается в том, чтобы продолжать существование в качестве государства и сохранить нашу культуру, наши знания, нашу историю в цифровом пространстве»,— говорил господин Кофи, объявляя о плане.

Притом что Тувалу — первая страна, которая намерена создать свою точную копию в метавселенной, в других местах планеты власти распространяли в метавселенной как минимум часть своих функций. К примеру, власти Сеула распространили в метавселенной возможность оказывать некоторые свои административные услуги, а государства Барбадос предоставляет там услуги консульские.

Виктор Бук

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