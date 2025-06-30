Эсеров расколол финансовый вопрос

В кировской «Справедливой России — За правду» (СРЗП) разразился кадровый кризис: после того как ее фракцию в областном парламенте покинули двое депутатов, включая лидера фракции, стало известно, что свои полномочия добровольно сложил и глава отделения Константин Русских. По информации источника “Ъ” в местном отделении партии, одной из главных причин раскола стал вопрос финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Русских

Фото: Партия «Справедливая Россия - За правду» Константин Русских

Фото: Партия «Справедливая Россия - За правду»

О выходе из фракции СРЗП в кировском областном законодательном собрании депутаты Павел Дорофеев и Альберт Бикалюк объявили в начале минувшей недели. При этом господин Бикалюк покинул партию больше года назад и с тех пор не принимал участия в работе фракции, поэтому просьба о выходе из нее, по его словам, была удовлетворена «при обоюдной радости». А вот господин Дорофеев не только руководил фракцией СРЗП и занимал пост секретаря бюро регионального отделения, но и являлся одним из спонсоров кировских справороссов. Теперь же ему прочат лидерство в областном отделении ЛДПР.

Сам Павел Дорофеев назвал свое решение «обдуманным» и давно назревавшим. «На базе ЛДПР я планирую начать деятельность, попытаться избраться в руководящий состав, возможно — попытаться выйти на федеральный уровень уже в их команде. Мне симпатизирует, что ЛДПР в последние несколько лет активно развивается, у них современный подход, запускаются серьезные проекты, подтягивают молодежь. Я во многом разделяю их взгляды, я вижу их инициативы — на самом деле сильные, мощные, очень нужные»,— заявил депутат изданию Newsler.ru. Он также подтвердил наличие в СРЗП неких разногласий, но не раскрыл их суть.

Вскоре после этого стало известно и об уходе со своего поста председателя совета регионального отделения СРЗП Константина Русских. «Насколько мне известно, Константин Львович написал заявление еще на прошлой неделе,— рассказал “Ъ” источник в региональном отделении партии.— И на это повлиял не только фактор местных конфликтов. Еще месяц назад в центральном аппарате партии приняли решение о лишении его полномочий руководителя регионального отделения». По его словам, одной из главных претензий к господину Русских, который возглавил кировских эсеров в декабре 2023 года, стало отсутствие финансирования. От него ожидали не просто членских взносов, а реальной финансовой помощи, которой так и не поступило, пояснил собеседник. Сам господин Русских был недоступен для комментариев.

Отметим, что в конце марта кировское заксобрание покинул еще один депутат от СРЗП Дмитрий Русских, также руководивший фракцией (он был назначен советником областного премьера Михаила Сандалова). Теперь фракцию эсеров, численность которой сократилась с 9 до 5 человек, как ожидается, возглавит депутат Вячеслав Царюк. «Это очень амбициозный человек, но привлечь деньги ему будет сложно»,— считают источники “Ъ”. Сам господин Царюк заявил “Ъ”, что ситуация для него «пока не вполне понятна», и отказался от дальнейших комментариев.

Ирина Александрова, Киров