Небольшие банки тянут к золоту

Депутаты готовы дать банкам с базовой лицензией больше полномочий. В частности, предлагается позволить им проводить операции с золотом с нерезидентами. Сейчас это запрещено. Изменения предложены депутатами ко второму чтению в законопроект, вносящий поправки в закон «О банках и банковской деятельности». По информации “Ъ”, сейчас обсуждаются и другие возможности расширения их деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пятницу, 27 июня, комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправку к закону «О банках и банковской деятельности». Речь идет о п. 7, 7.1–7.3 ч. 1 ст. 5 закона «О банках и банковской деятельности», которые предусматривают привлечение драгоценных металлов во вклады, их размещение, открытие счетов в драгметаллах и переводы по ним. Одобренный ко второму чтению законопроект оставляет только запрет на размещение привлеченных средств (п. 2 ст. 5), позволяя при этом банкам с базовой лицензией осуществлять все остальные операции с драгоценными металлами при работе с иностранными клиентами.

Проект (877249-8) планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 8 июля. В случае принятия он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Сейчас подобные операции могли проводить только банки с универсальной лицензией. Послабление расширяет круг операций для банков с базовой лицензией, считают эксперты.

На данный момент банки с базовой лицензией не могут размещать привлеченные средства и совершать операции с драгоценными металлами (привлечение, размещение, открытие счетов, переводы) при работе с иностранными юридическими лицами, а также с физическими лицами, чьим личным законом является право иностранного государства.

Автор поправки глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков отказался комментировать предложенные изменения. Получить комментарии пресс-службы банковского регулятора — ЦБ — “Ъ” оперативно не удалось.

По данным ЦБ на 1 мая, в России 309 действующих банков (215 банков с универсальной лицензией, 94 — с базовой) и 43 небанковские кредитные организации.

По словам зампреда совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Романа Прохорова, в условиях сохраняющегося санкционного давления на крупные банки с универсальной лицензией Россия вынуждена расширять перечень допустимых операций банков с базовой лицензией. «Так, например, им уже разрешено открывать корреспондентские счета в банках иностранных государств. Возможность совершения операций в драгоценных металлах для банков с базовой лицензией позволит им и их клиентам совершать как соответствующие торговые операции, так и использовать в трансграничных расчетах цифровые активы, обеспеченные драгметаллами»,— поясняет он.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 11 апреля 2024 года: О роли небольших банков в международных расчетах. Мы дали право банкам с базовой лицензией в этом участвовать. Приветствуем то, что небольшие банки проявляют заинтересованность в развитии финансовых технологий.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков обращает внимание, что банки с базовой лицензией в РФ как категория существуют относительно недавно, по ним ограничивали ряд операций и действий с точки зрения снижения рисков. Ограничения оказались избыточными, поэтому законопроект, который расширяет возможности банков с базовой лицензией, вполне оправдан.

С 2022 года большое количество санкций легло именно на плечи крупнейших организаций, банки с базовой лицензией с учетом их малого объема и неизвестности вполне могут выступать распределенной банковской финансовой сеткой для осуществления трансграничных расчетов и взаимодействий, их сложно отследить, соответственно, сложно наложить на них санкции, продолжает господин Войлуков. «Использование драгметаллов как дополнительный инструментарий для расчетов дает возможность построения каких-то новых систем, пусть небольших, но для расчетов с иностранными партнерами,— уверен он.— Банки с базовой лицензией в нынешней ситуации могут и ряд из них выступают именно как участники необходимых трансграничных денежных потоков». Снятие ограничений на работу с драгметаллами расширяет их возможности, соответственно, и для их клиентов, их бизнеса, заключает эксперт.

Ольга Базутова