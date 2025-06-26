Платина рвет дистанцию

Стоимость платины на мировом рынке впервые за 11 лет поднялась выше уровня $1,4 тыс. за тройскую унцию. С начала июня металл подорожал более чем на 34%. За то же время палладий подорожал на 15%, в итоге спред в котировках этих металлов впервые за девять лет достиг $300. Опережающие темпы роста платины связаны с активной игрой инвесторов на фоне структурного дефицита, который уже не покрывается складскими запасами. В таких условиях стоимость платины в ближайшее время имеет все шансы преодолеть $1,5 тыс. за унцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слитки платины

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Слитки платины

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

26 июня стоимость платины на мировом рынке впервые за 11 лет превысила уровень $1,4 тыс. за тройскую унцию. По данным Investing.com, стоимость металла на спот-рынке достигала $1,417 тыс. за унцию, максимума с 4 сентября 2014 года. Уверенный рост продолжается с начала месяца, и за это время металл подорожал почти на 34%. За этот же период палладий вырос в цене лишь на 15%, превысив уровень $1,122 тыс. за унцию. При этом спред между металлами достиг максимальной величины с ноября 2016 года.

В итоге по темпам роста котировки платины даже перегнали цены на золото, которое стремительно росло в цене в начале года на фоне разворачиваемой Дональдом Трампом тарифной войны

К концу второй декады апреля стоимость золота на спот-рынке выросла на 33% и впервые в истории достигла уровня $3,5 тыс. за унцию. К тому времени платина и палладий подорожали лишь на 8,4% и 4,9% соответственно. Такая ситуация была связана с опасениями, что новые тарифы США приведут к рецессии мировой экономики и падению спроса на промышленные металлы. По данным Johnson Matthey, доля промышленного спроса на платину и палладий составляет 95% и 97% соответственно.

Однако к маю США договорились с большинством стран о смягчении пошлин либо их переносе. Одним из последних стало соглашение с Пекином, в рамках него США обязуются снизить пошлины на китайские товары с 145% до 30%, а Китай на американские — с 125% до 10%. 11 июня официальные представители США и Китая достигли рамочного соглашения для продвижения торговой сделки.

В таких условиях отставание в динамике котировок драгоценных металлов с доминирующей долей промышленного спроса начало сокращаться. «Судя по всему, внимание инвесторов переключилось на металлы платиновой группы, которые в течение последних нескольких лет вяло сползали ниже $1 тыс. за унцию»,— отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов. По его мнению, опережающие темпы роста цены платины связаны также с опасениями относительно структурного дефицита металла на мировом рынке. Согласно данным World Platinum Investment Council (WPIC), в 2024 году дефицит металла увеличился на 313 тыс. унций — до 995 тыс. унций. В 2025 году WPIC первоначально ожидал снижения дефицита до 848 тыс. унций, но в мае прогноз был пересмотрен в сторону повышения до 996 тыс. унций (12% всего мирового потребления металла). «Три года подряд дефицит был на бумаге, накопленные запасы тащили баланс. Но в мае—июне начали появляться признаки того, что запасы реально уходят с рынка — рекордные физические поставки в Китай, выросли лизинговые ставки, просадка по рециклинговым операциям»,— указывает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

При этом в палладии обратная ситуация: спрос снижается, замещение продолжается, запасы еще велики, что и определяет более слабый рост цен.

Для роста котировок платины были и технические причины. Как отмечает госпожа Николаева, превышение уровня $1,2 тыс. за унцию, верхней границы диапазона, в котором четыре года торговался металл, открыло дорогу к началу нового «бычьего» тренда. «Уверенный пробой выше уровня сопротивления включил крупный капитал. Добавились игроки, которые торгуют по "технике". Это всегда запускает фазу ускоренного роста — начинают заходить те, кто ждал подтверждения разворота, особенно институциональные инвесторы, ETF и т. п.»,— поясняет госпожа Николаева.

В результате произошедшего роста металл оказался сильно перекупленным, поэтому аналитики отмечают возросшие риски коррекции. «Это не означает, что прямо сейчас стоит ждать снижения цен, напротив, ближайшие цели роста просматриваются в районе $1,5 тыс. за унцию»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По оценке Алены Николаевой, в долгосрочной перспективе, если дефицит не будет покрыт, цена может дойти до $2,4–2,6 тыс. в течение 10–15 лет.

Виталий Гайдаев