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Блоги горшки обжигают

Звезда YouTube Джейк Пол бросил вызов действующим чемпионам

Очередная победа превратила Джейка Пола из популярного ютубера, пытающегося «взорвать» иерархию бокса, в формального претендента на довольно престижные звания. По всей видимости, он сможет сразиться за титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с Хильберто Рамиресом. Реально же о шансах Пола хорошо рассказывает перечень его прошлых соперников, среди которых был и 58-летний Майк Тайсон. Почти все они — сходящие или сошедшие со сцены бойцы. Из той же категории и 39-летний мексиканец Хулио Сесар Чавес-младший, проигравший Полу 29 июня: в последние годы экс-чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) бился в основном не с соперниками, а с зависимостями.

Блогер Джейк Пол в боксерском поединке против Хулио Сесара Чавеса-младшего

Блогер Джейк Пол в боксерском поединке против Хулио Сесара Чавеса-младшего

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

Блогер Джейк Пол в боксерском поединке против Хулио Сесара Чавеса-младшего

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

Бой Джейка Пола и Хулио Сесара Чавеса-младшего со спортивной точки зрения был, строго говоря, проходным событием. В одном углу — не так давно увлекшийся боксом ютубер. В другом — вышедший на ринг лишь раз за четыре года профессионал, долгое время боровшийся с алкогольной и наркотической зависимостями, еще в прошлом году проходивший реабилитацию.

Однако какой-то интерес к нему привлекло заявление президента Всемирной боксерской ассоциации Хильберто Мендосы. Перед мероприятием он сказал BoxingScene, что Пол в случае победы ворвется в топ-15 рейтинга первой тяжелой категории и сможет побороться за титул с ее лидером.

Этот удивительный взлет обусловлен, прежде всего, популярностью американца в социальных сетях. На видеохостинге YouTube у него почти 21 млн подписчиков, в Instagram (принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена) — свыше 28 млн.

Его боксерские навыки есть соблазн назвать вполне заурядными.

Пол заинтересовался боксом очень поздно, в 21 год. К 28 годам он провел 13 боев, из которых 12 выиграл. Но высоко оценить его уровень мешает слишком специфический перечень оппонентов. Среди первых — завершивший карьеру баскетболиста Нейт Робинсон. Затем — прошедшие пик бойцы смешанных единоборств (Тайрон Вудли, Андерсон Силва, Нейт Диас) или весьма посредственные боксеры, такие как Андре Август. В последнее время — звезды бокса давно минувших дней. Прошлым летом чрезвычайно много шума наделал его бой с иконой спорта Майком Тайсоном. Последнему уже под 60. Он страдал от ишиаса, переносил матч с Полом из-за обострения язвы и все равно отстоял все восемь раундов, хоть и проиграл блогеру по очкам.

Хулио Сесар Чавес-младший почти на два десятка лет моложе Тайсона, но и он статус давно утратил. На высоте он был в начале 2010-х, когда стал чемпионом мира по версии WBC, правда, в среднем весе. Имя мексиканца появлялось в медиа, но уже без прямой привязки к спорту, а в связи с разными скандальными историями: то задержание за незаконное хранение оружия, то лечение в наркологической клинике. Его отец — легенда мексиканского бокса Хулио Сесар Чавес-старший — боялся, что сын умрет из-за злоупотребления веществами.

В итоге Джейк Пол победил Чавеса-младшего единогласным решением судей, назвал бой «легкой работой» и бросил вызов множеству элитных боксеров.

«Хватит бегать»,— обратился американец к владельцам поясов в его весе Хильберто Рамиресу и Баду Джеку и супертяжу Энтони Джошуа.

Попытка столкнуть Джейка Пола с настоящим чемпионом в расцвете сил уже выглядит рабочей бизнес-идеей. Пусть потенциально менее кассовой, чем обернувшееся удивительным коммерческим успехом фрик-шоу с Майком Тайсоном (оно привело 60-тысячную толпу на техасский AT&T Stadium и собрало 65 млн просмотров на Netflix).

Сразу после мероприятия 34-летний Хильберто Рамирес, победивший 29 июня кубинца Юньера Дортикоса и удержавший пояса WBA и WBO (Всемирная боксерская организация), провел «битву взглядов» с Полом. От боя с блогером он также не отказался. «Я чемпион. Я буду драться с кем угодно. Разве не этого они хотят?» — сказал мексиканец журналисту BoxingScene.

Роман Левищев

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