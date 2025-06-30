Рост рекламного рынка России может замедлиться до 20% из-за инфляции

Темпы роста российского рекламного рынка по итогам 2025 года могут замедлиться примерно до 20%, сообщили «Ъ» участники отрасли. По данным агентства Okkam, прирост составит 18–20%. Без учета рекламы в e-com и ритейл-медиа он может упасть до 5%. По оценкам Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2024 году рост достиг 24%, в 2023-м — 30%.

Okkam ожидает роста числа сделок. «Чем более консолидирован сегмент рынка, тем больше игроки в нем стремятся не рисковать и фиксировать базу»,— пояснила главный операционный директор Okkam Дарья Куркина. Другие агентства подтверждают тренд на замедление, связывая его с жесткой кредитно-денежной политикой Банка России и инфляцией.

АДВ прогнозирует прирост рынка в 19%, но лишь при условии снижения ключевой ставки. «Главным драйвером роста выступает digital-сегмент. Телевидение и OOH-носители, по нашим расчетам, сохранят сопоставимые темпы прироста. Однако наружная реклама продемонстрирует более сдержанный рост»,— отметил директор по аудиту и аналитике АДВ Камиль Хаджиахметов. NMi Group также указывает на медиаинфляцию как вызов.

АКАР считает прогноз в 20% правдоподобным из-за замедления экономики. SA Media ожидает замедления в традиционных медиа до 15–17% в 2025 году против 20–25% в 2024 году, но ритейл и реклама в мессенджерах сохранят рост около 40%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Торговля — двигатель рекламы».