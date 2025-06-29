В Екатеринбурге арестовали двух фигурантов дела об убийствах прошлых лет

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Акифа Сафарова и Мазахира Сафарова. Их обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Оба фигуранта арестованы до 19 июля. В общей сложности суд сегодня рассмотрит меры пресечения для шести фигурантов по этому делу, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе судов региона.

28 июня СКР заявил, что в Свердловской области пресечена деятельность этнической преступной группы. Членов ОПГ подозревают в убийствах, совершенных в 2001, 2010, 2011 годах. По данным E1.ru, в Екатеринбурге были задержаны почти 50 выходцев из Азербайджана. Одному из главных подозреваемых стало плохо, когда к нему пришли полиция и спецназ, и он умер.

Баку выразил протест в связи с задержанием азербайджанцев и призвал провести расследование. Также в Азербайджане отменили все культурные мероприятия, организованные российскими учреждениями на территории республики.

Елизавета Шмакова