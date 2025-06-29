Чемпионат для двоих

Ландо Норрис стал победителем Гран-при Австрии, завершившегося в воскресенье, 29 июня. Гонщик McLaren, стартовавший с первого места, сумел отбиться от здорово на него наседавшего напарника по команде Оскара Пиастри и таким образом сократить отставание от лидирующего в общем зачете австралийца до 15 очков. Третьим был Шарль Леклер из Ferrari. Пока еще действующий чемпион мира Макс Ферстаппен гонку закончил уже на первом круге, после того как в его Red Bull прилетел словно специально его выцеливавший Андреа Кими Антонелли на Mercedes. Голландец, похоже, даже не расстроился. Ведь реальной борьбы за титул он все равно не ведет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После Гран-при Австрии Ландо Норрис (справа) отстает от лидера чемпионата Оскара Пиастри всего на 15 очков

Фото: Jakub Porzycki / Reuters После Гран-при Австрии Ландо Норрис (справа) отстает от лидера чемпионата Оскара Пиастри всего на 15 очков

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

Ландо Норрис прибыл на австрийский этап со жгучим, можно предположить, желанием реабилитироваться за досадный конфуз, случившийся на предыдущей гонке в Канаде. Тогда он так увлекся борьбой с Оскаром Пиастри, что чуть было не уничтожил McLaren весь гоночный уикенд — в битве с австралийцем британец допустил ошибку, задел машину партнера-соперника, потерял контроль уже над своей и разбил ее об отбойник. На его счастье McLaren самого Пиастри не пострадал и очки команда в Монреале все же заработала.

Надо признать, что Норрис двухнедельной давности и Норрис австрийского образца получились очень непохожими.

Канадский Норрис был каким-то дерганым, снова давая основания скептикам говорить о том, что нет в нем чемпионского духа и чемпионской же расчетливости. В Австрии же Норрис был практически безупречен. Заявку на успех он сделал еще в квалификации, которую выиграл за явным преимуществом, опередив показавшего второе время Шарля Леклера из Ferrari на полсекунды. При этом Пиастри выше третьего места подняться так и не сумел. А уже в гонке Норрис показал, что все его рассуждения о том, что надо быть лучше, надо стараться, его постоянные покаяния за ошибки (вообще-то гонщикам свойственно винить в своих неудачах кого и что угодно, кроме самих себя) — не проявление отсутствия характера, а реальное стремление стать лучше. Трудно сказать, как пойдет дальше, но на Red Bull Ring Норрис действительно был хорош.

Уже после гонки британец сказал, что было «напряженно, утомительно, но интересно».

Пожалуй, это вполне подходящее описание того, как для него прошел австрийский этап.

Норрис ведь мог, окажись чуть менее расторопным, лишиться лидерства уже на старте, когда вперед пытался протиснуться чуть лучше среагировавший на огни Шарль Леклер. Гонщик Ferrari в своем стремлении не преуспел, а его заминкой еще и воспользовался Пиастри, выпрыгнувший на второе место. Но тут же на трассе появилась машина безопасности. Это Андреа Кими Антонелли с изумительной точностью запустил свой Mercedes в бок Red Bull Макса Ферстаппена. Он пропустил точку торможения, заблокировал задние колеса, чудом смог увернуться от шедших впереди двух машин, но затем, утратив контроль над автомобилем, просто подбил Ферстаппена (в последний раз голландец сходил с дистанции еще в Австралии в марте прошлого года, выдав с тех пор 31 финиш в очках), а заодно вывел из игры и себя.

Интересно, что четырехкратный чемпион мира, когда выбрался из машины, даже расстроенным не выглядел: спокойно выслушал объяснения новичка, похлопал его по плечу и пошел заниматься своими делами.

Вообще для него такое спокойствие не характерно. Может, он уже просто смирился с тем, что в этом чемпионате мира сохранение титула ему не светит. «Ну просто не повезло,— заметил голландец.— Впрочем, машина все равно не показывала хорошей скорости».

Когда гонка возобновилась, Норрис попал уже под серию атак со стороны Пиастри. Атак жестких, в моменте на грани столкновения. Можно только представить, какую бурю эмоций в этот момент переживали боссы McLaren. Но нельзя не отдать им должное за то, что даже после канадского инцидента они не вмешиваются в борьбу своих гонщиков и чтут самими же придуманное «правило папайи» (неформальный кодекс поведения, предусматривающий, что гонщики McLaren — а в команде считают, что их цвета похожи на плод папайи в разрезе — могут биться друг с другом, не переходя на крайности).

Как бы то ни было, Норрис отбился, хотя, в отличие от Пиастри, он не мог использовать DRS (drag reduction system — система снижения лобового сопротивления).

Потом уже, в последней трети гонки, когда после второй серии пит-стопов Пиастри показывал более высокий темп и казалось, что он вот-вот настигнет лидера, Норрису снова удалось сохранить хладнокровие, переждать сложный отрезок и довести дело до победы. Учитывая, что Пиастри отстал от напарника менее чем на три секунды, любая помарка Норриса могла стоить ему победы.

Благодаря австрийскому триумфу Ландо Норрис (для него это третья победа в сезоне) сумел сократить отставание от Пиастри до 15 очков. У австралийца 216 баллов, у британца — 201. Идущий третьим Ферстаппен набрал только 155. Похоже, после Австрии борьба за титул окончательно превратилась в сугубо внутреннее дело команды McLaren.

Александр Петров