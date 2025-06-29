Мирная жительница погибла при ударе БПЛА по Вахрушево в ЛНР

Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по городу Вахрушево в ЛНР. Погибла женщина. После повторного удара около 24 тыс. жителей остались без света, сообщил глава администрации города Красный Луч Сергей Соловьев.

Еще одна местная жительница ранена, ей оказана медицинская помощь. По словам господина Соловьева, атака была совершена в ночь на 29 июня по жилым постройкам. В результате повреждены дома, в них разбиты окна.

Глава администрации выезжал к месту удара ВСУ. Специалисты оценивают степень повреждений. «Делаем все, чтобы как можно быстрее стабилизировать работу энергосистемы»,— отметил Сергей Соловьев.

Вчера глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял о попытках ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру. По его словам, напряженная обстановка сохраняется, в частности, в Троицком муниципальном округе.

Елизавета Шмакова