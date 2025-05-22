Палата представителей США одобрила законопроект Трампа о снижении налогов

Палата представителей США приняла предложенный президентом Дональдом Трампом масштабный налогово-бюджетный законопроект. Документ одобрили минимальным большинством — 215 голосов «за», 214 — «против». Инициатива закрепляет принятые в 2017 году налоговые льготы, чей срок скоро истекает, а также предполагает сокращение бюджетных расходов на $1,5 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Как пишет Reuters, против законопроекта проголосовали все демократы и два республиканца. Еще один республиканец воздержался. «Палата представителей приняла закон, который имеет решающее значение для развития нации и имеет решающее значение для поколений»,— сказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Теперь законопроект направят на рассмотрение в Сенат, также контролируемый республиканцами.

Законопроект предполагает введение новых налоговых льгот на чаевые и сверхурочные, а также льготы для родителей несовершеннолетних, позволит увеличить расходы на оборону и безопасность границ. При этом предлагается отменить налоговые послабления для зеленой энергетики, сократить масштабы Medicaid (программы по оплате медицинских расходов для лиц с ограниченными доходами) и ужесточить условия выдачи населению талонов на продукты питания.

Бюджетное управления Конгресса отмечало, что изначально предложенная версия законопроекта не сократит, а, напротив, увеличит госдолг США на $2,3 трлн в течение следующих десяти лет. В связи с этим Дональд Трамп отказался от идеи повысить налоги для американцев с доходом выше $5 млн в год и пошел на другие уступки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Билль или не билль».

Лусине Баласян