Станцию «Парк Победы» 29 июня закрыли на реконструкцию

Для проведения реконструкции станцию метрополитена Санкт-Петербурга «Парк Победы» утром 29 июня закрыли. Об этом предупреждали в городском комитете по транспорту.

Вестибюль стал недоступен с 06:00, метрополитен дал возможность жителям и гостям города добраться до дома в ночное время в день проведения общегородского праздника выпускников «Алые паруса».

В связи с закрытием «Парка Победы» движение общественного транспорта по маршруту к соседним станциям метро усилили. Пассажиры могут добраться до них с помощью автобусов № 3, 26, 50, 226, 263, 281 и трамваев № 29 и 45.

Завершить реконструкцию станции планируют в 2027 году. Там полностью обновят гидроизоляцию наклонного хода, заменят эскалаторы, построят новый вестибюль.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ходе реконструкции вестибюль «Парка Победы» сделают трехэтажным, один из этажей запланирован под землей. Высота сооружения составит 10,85 м.

Татьяна Титаева