МАГАТЭ не увидело признаков создания Ираном ядерного оружия

Специалисты Международного агентства по атомной энергии не зафиксировали признаков создания Ираном ядерного оружия. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisa Leutner / Reuters Фото: Lisa Leutner / Reuters

«Но в то же время они (власти Ирана.— “Ъ”) не отвечали на очень важные вопросы, которые оставались нерешенными»,— сказал он в интервью CBS News. Глава МАГАТЭ пояснил, что специалисты находили следы урана в местах, которые не были заявлены как ядерные объекты. Агентство так и не получило убедительных разъяснений на этот счет.

В связи с этим Рафаэль Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ должны возобновить инспекции на ядерных объектах исламской республики. По словам господина Гросси, эксперты МАГАТЭ всегда очень честно оценивали ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Агентство получало множество просьб указать в отчете на наличие ядерного оружия в Иране. МАГАТЭ этого не делало, так как не получило доказательств этому, подчеркнул глава организации.

Глава агентства считает, что Ирану для возобновления работ по обогащению урана потребуется несколько месяцев. У Тегерана все еще есть возможности для этого, несмотря на серьезные повреждения ядерных объектов в результате ударов со стороны США.

28 июня власти Ирана заявили, что больше не будут допускать главу МАГАТЭ к своим ядерным объектам. США атаковали ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня.

О ситуации вокруг ядерной программы Ирана — в материале «Ъ» «С ядерной сделки стряхнули пепел».

Елизавета Шмакова