Глава СКР потребовал доклад по делу о травмировании пассажиров яхты в Приангарье

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела о травмировании пассажиров в акватории залива Братского водохранилища в Иркутской области. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства, сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, 26 июня прогулочная парусная яхта, на борту которой находились десять человек, задела линию электропередач. В результате столкновения водитель судна и трое пассажиров, в том числе несовершеннолетний, получили удар электрическим током. Пострадавшие были госпитализированы.

В Восточном МСУТ СК России по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Лолита Белова