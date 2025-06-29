Пять российских аэропортов приостановили работу

Работа аэропортов была приостановлена в пяти российских городах — Волгограде, Пензе, Саранске, Саратове и Элисте. Они не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Там не уточнили, из-за чего аэропорты были временно закрыты, но подчеркнули, что меры приняты ради безопасности полетов.

Зачастую аэропорты закрывают в связи с атакой БПЛА, однако главы регионов, где находятся авиагавани, еще не сообщали о налетах беспилотников. В последний раз российские аэропорты ограничивали работу 27 июня — это произошло в Самаре и Саратове.