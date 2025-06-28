Орбан: вступление Украины в НАТО привело бы к третьей мировой войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в НАТО привело бы к конфликту с Россией и третьей мировой войне. Это произошло бы на следующий же день, считает он.

«Это не дипломатия, это безумие — спички не бросают в пороховую бочку. Мы не позволим им превратить Европу в поле боя»,— написал господин Орбан в соцсети Х.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин говорил, что отказ Киева от стремления вступить в Североатлантический альянс — одно из условий для мирного урегулирования конфликта на Украине. В марте генсек блока Марк Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО больше не рассматривается.

О позиции Венгрии по Украине — в материале «Ъ» «Виктор Орбан — один в поле не воин».

Елизавета Шмакова