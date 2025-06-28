Лесная земляника ценой красна

Цены на лесную землянику резко выросли. В Москве средняя стоимость килограмма такой ягоды превышает 3 тыс. руб., убедился “Ъ FM”. В службах доставки за 200 г лесной земляники просят больше 2 тыс. руб. Для сравнения, в июне 2024 года килограмм ягоды стоил в два раза меньше. При этом средняя цена садовой земляники, более известной как клубника, немного снизилась по сравнению с прошлым годом. Сейчас килограмм можно купить примерно за 500 руб. В 2024-м ценник в Москве был выше — 650 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Такие расценки связаны с трудоемким процессом сбора, говорит руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий: «Лесная земляника — обычно это дикорос.

Она собирается в небольших количествах только в лесах и не выращивается промышленным способом. Есть отдельные хозяйства, но очень маленькие, это нишевая история.

Как правило, срок хранения лесной земляники не превышает суток даже при самой лучшей организации сбора и хранения. В разных каналах реализации ягода разного качества стоит по-разному. Очень часто разница может достигать нескольких раз. Все зависит от качества, спелости, упаковки, проходит ли ягода через распределитель розничной сети. Тогда она будет, естественно, дороже, то есть когда мы идем в магазин, особенно в крупный сетевой, покупая ягоду, мы еще и доплачиваем за сервис, за возможность выбрать разные ягоды на одном и том же прилавке.

Как потребители реагируют на высокую стоимость? Конечно, покупают. Здесь вопрос в потребителе. Практически любой продукт имеет своего покупателя. Лесная земляника — очень небольшая по объему реализации культура. И у нее потребителей меньше, чем у более массовых ягод».

Между тем в Telegram-каналах расходится фотография ценника на сублимированную лесную землянику из магазина в аэропорту Шереметьево. Там 3 литра такой ягоды стоят почти 74 тыс. руб. Лесная земляника — товар не для массового потребителя, объясняет председатель кооператива «Тульская Ягода» Евгений Митницкий. По его словам, такую ягоду почти всегда собирают под определенный заказ: «Лесная земляника не выращивается промышленно. Ее крайне трудоемко собирать. Делают это частные лица, они ее и продают.

Такая ягода всегда была дорогая и стоила 4,5—6 тыс. руб., не меньше. Лесная земляника мягкая, ее нужно собирать осторожно. При этом любая десертная ягода снимается только руками.

Ручной труд безумно подорожал. Зарплаты выросли. Если мы говорим про постоянный персонал — механизаторы, те люди, которые работают круглый год — у них гонорар за год вырос процентов на 20-30%. Вот в связи с этим она столько и стоит.

Это крайне энергоемкое производство. И цена абсолютно нормальная».

Рост цен на лесную землянику сказывается на производстве кондитерских изделий и десертов, отмечает гендиректор компании «Домашние тортики» Карина Загоскина. Бизнесу приходится поднимать стоимость товара из-за удорожания сырья, отмечает собеседница “Ъ FM”: «Это сказывается не на нас, а на потребителе. Существуют сезонные десерты, и в них используются сезонные ягоды.

Мы это учитываем. У людей, которые занимаются закупками, есть свои выходы, другие цены на сезонные ягоды и фрукты. Да, мы пытаемся в каких-то моментах что-то удешевить. Но клиенты у нас достаточно требовательные и знают качество нашей продукции, поэтому они в состоянии заплатить за десерт чуть больше.

Мы можем меньше произвести, зато дороже продать».

Представили ресторанного бизнеса в разговоре с “Ъ FM” отметили, что рост цен на лесную землянику слабо влияет на стоимость блюд. Аналитики отрасли в свою очередь ожидают удорожания земляничного варенья.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак