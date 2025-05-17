Москва открыла ягодный сезон

В Москве открылись ларьки с клубникой. 1 кг ягоды в них стоит от 700 руб. до 1,3 тыс. руб. В столице работает 250 торговых точек «Ягодных сезонов». Кроме клубники, как сообщают власти города, там можно будет приобрести малину, голубику, смородину, крыжовник, бруснику и жимолость. Поставщики — с юга России. В соцсетях москвичи пишут, что уже появилась голубика, и 1 кг стоит как минимум 2 тыс. руб. В 2024 году после жалоб жителей города на цены в палатках в мэрии сообщили, что продавцы сами определяют стоимость ягод.

Аграрии еще до апрельских холодов на Кубани подсчитывали, что за год оптовые цены на клубнику выросли почти на треть. А первый урожай на открытом грунте замерз, поэтому цены пока устанавливают тепличные хозяйства, говорит президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин: «Ягода идет из Белореченска. Там более 300 теплиц. Только одна фирма поставила за последний месяц более 400 т на Москву. Ценник высокий, потому что заморозки уничтожили практически треть урожая в открытом грунте.

В центральной зоне есть земляника — Воронеж, Белгород, Тамбов — но она только цветет. Поэтому удивляться не надо этим ценам, так как это тепличная культура. Май холодный. В этом году будет не конец мая-начало июня, а, скорее всего, середина июня. По югу 80% косточковых потеряно. Яблоня сохранилась — основная наша культура, а черешню, персик потеряли, абрикос потеряли. Вишни немного осталось и сливы, поздние сорта».

16 мая власти Воронежской области из-за заморозков ввели режим ЧС в агрокомплексе. Ранее на этой неделе также поступили в Белгородской области. Аналитики Businesstat подсчитывали, что в 2024 году продажи свежей клубники в России превысили 180 тыс. т. По данным «Руспродсоюза», более 80% ягод поставляли местные хозяйства. Следующие партии будут дешевле, и на это, в том числе, повлияет конкуренция с зарубежными поставщиками, отмечает руководитель проекта «Ягодная академия», гендиректор информационного агентства FruitNews Ирина Козий: «Сейчас сезон садовой земляники в основном эта ягода сейчас продается в киосках, которые установил департамент торговли и услуг города Москвы только начинается. Мы получаем ягоду из южных регионов России, выращенную в тоннеле.

Пока ее достаточно немного, и, соответственно, цена высока. Сезон будет развиваться. На рынок придет ягода из открытого грунта, выращивать которую, конечно же, дешевле. Скорее всего, в ближайшие две-три недели цена будет снижаться, а потом по мере того, как сбор урожая будет сдвигаться дальше на север, она вновь будет расти. Это ежегодная ситуация. Более того, сейчас параллельно ягоде, выращенной российскими производителями, на рынке присутствует ягода импортная. Она ощутимо дешевле».

В 2024 году москвичи приобрели в ларьках от столичной мэрии около двух с половиной тысяч тонн клубники и порядка 750 т других ягод.

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Александра Абанькова