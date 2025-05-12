Косточковые не погрелись

Холодная весна может закончиться к середине этой недели: к 17-18 мая температура может подняться до +20 градусов. Тем не менее до 13 мая в столице и Подмосковье продлится оранжевый уровень опасности, его объявил Росгидрометцентр. Перепады температур и заморозки сказались на посевах. По словам председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, больше всего пострадали Белгородская и Липецкая области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Заморозки и близкая к нулю температура продержатся в Москве и области до 14 мая, говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов: «Вторник и среда будут дождливые, с западным ветром, с температурой чуть выше +10 градусов днем и от +1 до +4 ночью. По области возможны при прояснениях слабые заморозки. Затем все закончится, и погода пойдет на поправку. Ветер сменится на юго-западный, южный, и температура начнет расти. В четверг, 15 мая, будет около +15…+16 градусов, 16 мая еще на один-два градуса выше, и вероятность осадков постепенно уменьшится. Не исключено, что в конце недели, в выходные, температура в Москве даже поднимется до +20 градусов».

Весной погода в центральных и южных регионах России колебалась от летнего тепла до снегопадов. Сельское хозяйство уже ощутило последствия. Холод повредил посевы сахарной свеклы. По данным Союза сахаропроизводителей России, заморозки погубили урожай на 120 тыс. га — это 12% от общей площади. Цены на продукты это не изменит, уверен директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Исключение — черешня и другие косточковые.

По его словам, в случае неурожая поставки придется ждать из Средней Азии: «Из всех культур, которые можно перечислить, довольно серьезно пострадала сахарная свекла. Пощипало потенциальный урожай фруктов и ягод на юге России, сады довольно серьезно пострадали. Что касается всех остальных культур, то здесь отделались, пожалуй, легким испугом. Кое-где, конечно, затронуло и пшеницу, и горох, и яровую пшеницу, но в целом ситуация остается вполне себе нормальной. Более того, за эти майские праздники мы можем констатировать даже улучшение ситуации со всеми зерновыми и масличными на юге России. Потому что прошли обильные дожди, плюс пшеница любит прохладную погоду. Хотя риски еще остаются довольно серьезные.

Это не повлияет никак на цены. Сахарную свеклу многие просто пересеяли. Площади, наверное, немножко у нас в конечном счете сократятся, но сахара будет достаточно. Что касается фруктов и ягод, мы обнаружим проблемы попозже. Они будут выражаться в очень высоких ценах на какую-нибудь черешню. Но в городах-миллионниках в последние годы очень много потребляют узбекскую продукцию. Если узбеки не подведут, то это в значительной мере может нивелировать проблему».

О неурожае плодовых отдельно сообщали в Ставропольском крае: речь идет об абрикосах, сливах, черешне и персиках. По прогнозам, регион может потерять половину урожая.

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Егор Парфенов