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На Кубани ученые разрабатывают гель, ускоряющий заживление тканей полости рта

Специалисты Кубанского государственного медицинского университета в рамках госпрограммы «Приоритет 2030» разрабатывают гидрогель для восстановления тканей вокруг зубов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По словам заведующего кафедрой стоматологии общей практики Арменака Арутюнова, предклинические испытания на животных показали ускорение заживления и снижение воспаления. Гидрогель способствует регенерации костной ткани и слизистой оболочки полости рта с высокой предсказуемостью и стабильностью.

Внедрение технологии в спецклиники и центры регенеративной медицины планируется в ближайшие два года, после завершения клинических испытаний и регистрации продукта. Ученые продолжают работу над добавлением новых биомолекул и факторов роста для повышения эффективности гидрогеля.

Андрей Пугачев

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