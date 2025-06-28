Актеры Элорди, Холланд и Дикинсон — главные кандидаты на роль агента 007

Британские актеры Том Холланд и Харрис Дикинсон, а также австралиец Джейкоб Элорди возглавляют шорт-лист претендентов на роль Джеймса Бонда в новом фильме франшизы об агенте 007. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Variety.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джейкоб Элорди Фото: Liesa Johannssen / Reuters Том Холланд Фото: Aude Guerrucci / Reuters Харрис Дикинсон Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Джейкоб Элорди Фото: Liesa Johannssen / Reuters Том Холланд Фото: Aude Guerrucci / Reuters Харрис Дикинсон Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

По данным издания, Amazon определилась не только с режиссером фильма (им будет Дени Вильнёв), но и с тем, кто должен играть главную роль. Выбирать будут из британских актеров, которым еще не исполнилось 30. Это ставит Джейкоба Элорди в менее выгодное положение и практически сводит к нулю шансы других актеров, считавшихся фаворитами, таких как Аарон Тэйлор-Джонсон и Генри Кэвилл.

Журнал со ссылкой на свои источники пишет, что, несмотря на все усилия студии, 26-й фильм Бондианы вряд ли выйдет раньше 2028 года.

О том, из чего Ян Флеминг создавал мир Джеймса Бонда, читайте в материале «Самый секретный агент».

Андрей Келекеев