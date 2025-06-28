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Коммерсантъ FM
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Актеры Элорди, Холланд и Дикинсон — главные кандидаты на роль агента 007

Британские актеры Том Холланд и Харрис Дикинсон, а также австралиец Джейкоб Элорди возглавляют шорт-лист претендентов на роль Джеймса Бонда в новом фильме франшизы об агенте 007. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Variety.

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Джейкоб Элорди

Джейкоб Элорди

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Том Холланд

Том Холланд

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Харрис Дикинсон

Харрис Дикинсон

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

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Джейкоб Элорди

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Том Холланд

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Харрис Дикинсон

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

По данным издания, Amazon определилась не только с режиссером фильма (им будет Дени Вильнёв), но и с тем, кто должен играть главную роль. Выбирать будут из британских актеров, которым еще не исполнилось 30. Это ставит Джейкоба Элорди в менее выгодное положение и практически сводит к нулю шансы других актеров, считавшихся фаворитами, таких как Аарон Тэйлор-Джонсон и Генри Кэвилл.

Журнал со ссылкой на свои источники пишет, что, несмотря на все усилия студии, 26-й фильм Бондианы вряд ли выйдет раньше 2028 года.

О том, из чего Ян Флеминг создавал мир Джеймса Бонда, читайте в материале «Самый секретный агент».

Андрей Келекеев

Фотогалерея

Эволюция стиля Джеймса Бонда

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Шон Коннери – легендарный Джеймс Бонд, который доказал, что сочетание хорошего костюма и Aston Martin навсегда останется непобедимым комбо&lt;br> На фото: кадр из фильма «Голдфингер», 1964 год

Шон Коннери – легендарный Джеймс Бонд, который доказал, что сочетание хорошего костюма и Aston Martin навсегда останется непобедимым комбо
На фото: кадр из фильма «Голдфингер», 1964 год

Фото: Getty Images

Портным Шона Коннери во время его участия в бондиане был лондонский мастер Энтони Синклейр. Кстати, актер после съемок оставил большинство костюмов себе

Портным Шона Коннери во время его участия в бондиане был лондонский мастер Энтони Синклейр. Кстати, актер после съемок оставил большинство костюмов себе

Фото: Getty Images

Джордж Лэзенби останется в памяти поклонников как не самый удачный преемник Коннери, успевший сыграть всего в одном фильме о 007. Но и у него были сильные стилистические моменты. Например, синий анорак, который явно опережал свое время&lt;br> На фото: кадр из фильма «На секретной службе Ее Величества», 1969 год

Джордж Лэзенби останется в памяти поклонников как не самый удачный преемник Коннери, успевший сыграть всего в одном фильме о 007. Но и у него были сильные стилистические моменты. Например, синий анорак, который явно опережал свое время
На фото: кадр из фильма «На секретной службе Ее Величества», 1969 год

Фото: East News

Джеймс Бонд Роджера Мура хорошо смотрелся не только в костюме. Именно он представил черную водолазку как тактическую одежду для шпионов – прием, который получил множество отсылок в поп-культуре&lt;br> На фото: кадр из фильма «Живи и дай умереть», 1973 год

Джеймс Бонд Роджера Мура хорошо смотрелся не только в костюме. Именно он представил черную водолазку как тактическую одежду для шпионов – прием, который получил множество отсылок в поп-культуре
На фото: кадр из фильма «Живи и дай умереть», 1973 год

Фото: Getty Images

Дуглас Хэйворд, портной для фильмов бондианы времен Роджера Мура, шел в ногу со временем. Его агент 007 одевался в приталенные серые костюмы, которые подходили стилю начала 1980-х&lt;br> На фото: кадр из фильма «Только для твоих глаз», 1981 год

Дуглас Хэйворд, портной для фильмов бондианы времен Роджера Мура, шел в ногу со временем. Его агент 007 одевался в приталенные серые костюмы, которые подходили стилю начала 1980-х
На фото: кадр из фильма «Только для твоих глаз», 1981 год

Фото: Getty Images

Белый смокинг в казино – явно дань Шону Коннери. Кстати, Роджер Мур обошел Шона Коннери по количеству фильмов о Бонде: семь у Мура и шесть у Коннери&lt;br> На фото: кадр из фильма «Осьминожка», 1983 год

Белый смокинг в казино – явно дань Шону Коннери. Кстати, Роджер Мур обошел Шона Коннери по количеству фильмов о Бонде: семь у Мура и шесть у Коннери
На фото: кадр из фильма «Осьминожка», 1983 год

Фото: East News

Бонд Тимоти Далтона не вошел в историю как идеальный образец агента 007, однако его гардероб стоит отметить отдельно. Например, кожаную куртку Kenzo из фильма «Искры из глаз» (1987)

Бонд Тимоти Далтона не вошел в историю как идеальный образец агента 007, однако его гардероб стоит отметить отдельно. Например, кожаную куртку Kenzo из фильма «Искры из глаз» (1987)

Фото: East News

Смокинг Далтона, который играл более молодого Джеймса Бонда, создала марка Stefano Ricci&lt;br> На фото: кадр из фильма «Лицензия на убийство», 1989 год

Смокинг Далтона, который играл более молодого Джеймса Бонда, создала марка Stefano Ricci
На фото: кадр из фильма «Лицензия на убийство», 1989 год

Фото: East News

В своем дебютном фильме в роли 007 Пирс Броснан продемонстрировал идеальный морской образ: бежевые брюки, голубая рубашка и двубортный блейзер с позолоченными пуговицами. Все как по учебнику&lt;br> На фото: кадр из фильма «Золотой глаз», 1995 год

В своем дебютном фильме в роли 007 Пирс Броснан продемонстрировал идеальный морской образ: бежевые брюки, голубая рубашка и двубортный блейзер с позолоченными пуговицами. Все как по учебнику
На фото: кадр из фильма «Золотой глаз», 1995 год

Фото: Getty Images

Воплощение строгого и сдержанного образа середины 1990-х: бежевое пальто (camel coat), костюм и изобретательный гаджет в руках&lt;br> На фото: кадр из фильма «Завтра не умрет никогда», 1997 год

Воплощение строгого и сдержанного образа середины 1990-х: бежевое пальто (camel coat), костюм и изобретательный гаджет в руках
На фото: кадр из фильма «Завтра не умрет никогда», 1997 год

Фото: Getty Images

Ян Флеминг в своих романах писал, что Бонд носил Rolex, однако при Броснане агент 007 сменил их на Omega Seamaster (над этой трансформацией даже пошутили сценаристы в «Казино &quot;Рояль&quot;»)&lt;br> На фото: кадр из фильма «Умри, но не сейчас», 2002

Ян Флеминг в своих романах писал, что Бонд носил Rolex, однако при Броснане агент 007 сменил их на Omega Seamaster (над этой трансформацией даже пошутили сценаристы в «Казино "Рояль"»)
На фото: кадр из фильма «Умри, но не сейчас», 2002

Фото: East News

Дружба Brioni и Крейга продлилась недолго, всего один фильм. Начиная с «Кванта милосердия» Джеймс Бонд одевался исключительно в Tom Ford. Причем марка создавала не только костюмы, но и очки для 007. Синий смокинг из «Координаты &quot;Скайфолл&quot;» стал, пожалуй, самой стильной альтернативой black tie на большом экране&lt;br> На фото: кадр из фильма «007: Координаты &quot;Скайфолл&quot;», 2012 год

Дружба Brioni и Крейга продлилась недолго, всего один фильм. Начиная с «Кванта милосердия» Джеймс Бонд одевался исключительно в Tom Ford. Причем марка создавала не только костюмы, но и очки для 007. Синий смокинг из «Координаты "Скайфолл"» стал, пожалуй, самой стильной альтернативой black tie на большом экране
На фото: кадр из фильма «007: Координаты "Скайфолл"», 2012 год

Фото: East News

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Шон Коннери – легендарный Джеймс Бонд, который доказал, что сочетание хорошего костюма и Aston Martin навсегда останется непобедимым комбо
На фото: кадр из фильма «Голдфингер», 1964 год

Фото: Getty Images

Портным Шона Коннери во время его участия в бондиане был лондонский мастер Энтони Синклейр. Кстати, актер после съемок оставил большинство костюмов себе

Фото: Getty Images

Джордж Лэзенби останется в памяти поклонников как не самый удачный преемник Коннери, успевший сыграть всего в одном фильме о 007. Но и у него были сильные стилистические моменты. Например, синий анорак, который явно опережал свое время
На фото: кадр из фильма «На секретной службе Ее Величества», 1969 год

Фото: East News

Джеймс Бонд Роджера Мура хорошо смотрелся не только в костюме. Именно он представил черную водолазку как тактическую одежду для шпионов – прием, который получил множество отсылок в поп-культуре
На фото: кадр из фильма «Живи и дай умереть», 1973 год

Фото: Getty Images

Дуглас Хэйворд, портной для фильмов бондианы времен Роджера Мура, шел в ногу со временем. Его агент 007 одевался в приталенные серые костюмы, которые подходили стилю начала 1980-х
На фото: кадр из фильма «Только для твоих глаз», 1981 год

Фото: Getty Images

Белый смокинг в казино – явно дань Шону Коннери. Кстати, Роджер Мур обошел Шона Коннери по количеству фильмов о Бонде: семь у Мура и шесть у Коннери
На фото: кадр из фильма «Осьминожка», 1983 год

Фото: East News

Бонд Тимоти Далтона не вошел в историю как идеальный образец агента 007, однако его гардероб стоит отметить отдельно. Например, кожаную куртку Kenzo из фильма «Искры из глаз» (1987)

Фото: East News

Смокинг Далтона, который играл более молодого Джеймса Бонда, создала марка Stefano Ricci
На фото: кадр из фильма «Лицензия на убийство», 1989 год

Фото: East News

В своем дебютном фильме в роли 007 Пирс Броснан продемонстрировал идеальный морской образ: бежевые брюки, голубая рубашка и двубортный блейзер с позолоченными пуговицами. Все как по учебнику
На фото: кадр из фильма «Золотой глаз», 1995 год

Фото: Getty Images

Воплощение строгого и сдержанного образа середины 1990-х: бежевое пальто (camel coat), костюм и изобретательный гаджет в руках
На фото: кадр из фильма «Завтра не умрет никогда», 1997 год

Фото: Getty Images

Ян Флеминг в своих романах писал, что Бонд носил Rolex, однако при Броснане агент 007 сменил их на Omega Seamaster (над этой трансформацией даже пошутили сценаристы в «Казино "Рояль"»)
На фото: кадр из фильма «Умри, но не сейчас», 2002

Фото: East News

Дружба Brioni и Крейга продлилась недолго, всего один фильм. Начиная с «Кванта милосердия» Джеймс Бонд одевался исключительно в Tom Ford. Причем марка создавала не только костюмы, но и очки для 007. Синий смокинг из «Координаты "Скайфолл"» стал, пожалуй, самой стильной альтернативой black tie на большом экране
На фото: кадр из фильма «007: Координаты "Скайфолл"», 2012 год

Фото: East News

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