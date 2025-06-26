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Дени Вильнев пересмотрит «Бондиану»

Режиссер «Дюны» займется созданием фильма об агенте 007

Новую картину про Джеймса Бонда снимет Дени Вильнев. Об этом официально объявила компания Amazon, которой принадлежат права на франшизу. Среди известных работ Вильнева «Дюна», «Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие» и «Пленницы». Он несколько раз номинировался на «Оскар». В отраслевых СМИ обсуждали, кто снимет новый фильм о Бонде. Инсайдеры утверждали, что на роль постановщика претендовали Кристофер Нолан и режиссер «Конклава» Эдвард Бергер.

Чем интересен выбор Дени Вильнева, рассказывает кинокритик “Ъ” Юлия Шагельман: «Вильнев любит франшизу, поэтому знает ее атмосферу, понимает, из чего она состоит — это во-первых. Во-вторых, он действительно один из самых интересных современных режиссеров, которые сочетают авторский подход из независимого кинематографа с умением работать с большими масштабами, серьезными бюджетами и снимать блокбастеры.

Джеймс Бонд против Amazon

Вильнев — смелый выбор. То, что Amazon полностью взял на себя контроль над франшизой, внушало некоторые сомнения, но пока первый шаг на этом поле достаточно интересный. Почему Вильнев — смелое решение? Консервативные владельцы интеллектуальной собственности, и Amazon — это компания, которая заинтересована в коммерческом успехе, что понятно, когда речь идет о Бонде. Выбор с их стороны мог бы стать более коммерческим, если бы они утвердили режиссера не с таким ярким авторским почерком. Другой вопрос, сколько творческой свободы ему предоставят, насколько Amazon будет его контролировать.

Но не уверена, что Вильнев согласился бы работать без каких-то гарантий свободы авторских решений».

В 2022 году Amazon купила студию Metro-Goldwyn-Mayer и права на фильмы об агенте 007. Но контроль над серией частично оставался у продюсеров. Amazon пришлось потратить еще $1 млрд, чтобы получить возможность снять новую картину.

Amazon определилась с полом нового Джеймса Бонда

Кинокритик, автор Forbes Тамара Ходова опасается, что новую часть «Бондианы» могут ждать проблемы: «Дени Вильнев, конечно же, обладает всеми ресурсами и мастерством, чтобы взяться за Бонда, тем более что это была его мечта. Но нужно учитывать, что это проект большой студии, Amazon очень давно охотилась за этой франшизой и даже специально купила MGM. Мы не знаем пока, как они отнесутся к "Бондиане". Но если учитывать, что Amazon собиралась сделать из Бонда машину по производству контента, то компания явно не станет отпускать контроль, в том числе и творческий.

Думаю, к сожалению, Вильнев, не получит то уровень творческой свободы, который необходим для создания действительно уникального и увлекательного кино.

Плюс просто обидно за Вильнева в том смысле, что, может быть, если бы он не взялся за "Бондиану", то сделал какой-нибудь новый интересный и оригинальный проект, чего сейчас очень сильно не хватает. В итоге он будет тратить свой ресурс на большую студийную франшизу, которая существует уже 50 лет. И Вильнев в любом случае будет вынужден оглядываться на все это в процессе создания фильма».

Дата выхода фильма пока неизвестна. Ближайший проект Вильнева — третья часть «Дюны», а ее съемки еще не стартовали. Кто исполнит роль Джеймса Бонда, также не сообщалось. Но ожидается, что это будет не Дэниел Крейг, который играл агента 007 в последних пяти фильмах франшизы.

Фотогалерея

Иностранный агент

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Шон Коннери – легендарный Джеймс Бонд, который доказал, что сочетание хорошего костюма и Aston Martin навсегда останется непобедимым комбо&lt;br> На фото: кадр из фильма «Голдфингер», 1964 год

Шон Коннери – легендарный Джеймс Бонд, который доказал, что сочетание хорошего костюма и Aston Martin навсегда останется непобедимым комбо
На фото: кадр из фильма «Голдфингер», 1964 год

Фото: Getty Images

Портным Шона Коннери во время его участия в бондиане был лондонский мастер Энтони Синклейр. Кстати, актер после съемок оставил большинство костюмов себе

Портным Шона Коннери во время его участия в бондиане был лондонский мастер Энтони Синклейр. Кстати, актер после съемок оставил большинство костюмов себе

Фото: Getty Images

Джордж Лэзенби останется в памяти поклонников как не самый удачный преемник Коннери, успевший сыграть всего в одном фильме о 007. Но и у него были сильные стилистические моменты. Например, синий анорак, который явно опережал свое время&lt;br> На фото: кадр из фильма «На секретной службе Ее Величества», 1969 год

Джордж Лэзенби останется в памяти поклонников как не самый удачный преемник Коннери, успевший сыграть всего в одном фильме о 007. Но и у него были сильные стилистические моменты. Например, синий анорак, который явно опережал свое время
На фото: кадр из фильма «На секретной службе Ее Величества», 1969 год

Фото: East News

Джеймс Бонд Роджера Мура хорошо смотрелся не только в костюме. Именно он представил черную водолазку как тактическую одежду для шпионов – прием, который получил множество отсылок в поп-культуре&lt;br> На фото: кадр из фильма «Живи и дай умереть», 1973 год

Джеймс Бонд Роджера Мура хорошо смотрелся не только в костюме. Именно он представил черную водолазку как тактическую одежду для шпионов – прием, который получил множество отсылок в поп-культуре
На фото: кадр из фильма «Живи и дай умереть», 1973 год

Фото: Getty Images

Дуглас Хэйворд, портной для фильмов бондианы времен Роджера Мура, шел в ногу со временем. Его агент 007 одевался в приталенные серые костюмы, которые подходили стилю начала 1980-х&lt;br> На фото: кадр из фильма «Только для твоих глаз», 1981 год

Дуглас Хэйворд, портной для фильмов бондианы времен Роджера Мура, шел в ногу со временем. Его агент 007 одевался в приталенные серые костюмы, которые подходили стилю начала 1980-х
На фото: кадр из фильма «Только для твоих глаз», 1981 год

Фото: Getty Images

Белый смокинг в казино – явно дань Шону Коннери. Кстати, Роджер Мур обошел Шона Коннери по количеству фильмов о Бонде: семь у Мура и шесть у Коннери&lt;br> На фото: кадр из фильма «Осьминожка», 1983 год

Белый смокинг в казино – явно дань Шону Коннери. Кстати, Роджер Мур обошел Шона Коннери по количеству фильмов о Бонде: семь у Мура и шесть у Коннери
На фото: кадр из фильма «Осьминожка», 1983 год

Фото: East News

Бонд Тимоти Далтона не вошел в историю как идеальный образец агента 007, однако его гардероб стоит отметить отдельно. Например, кожаную куртку Kenzo из фильма «Искры из глаз» (1987)

Бонд Тимоти Далтона не вошел в историю как идеальный образец агента 007, однако его гардероб стоит отметить отдельно. Например, кожаную куртку Kenzo из фильма «Искры из глаз» (1987)

Фото: East News

Смокинг Далтона, который играл более молодого Джеймса Бонда, создала марка Stefano Ricci&lt;br> На фото: кадр из фильма «Лицензия на убийство», 1989 год

Смокинг Далтона, который играл более молодого Джеймса Бонда, создала марка Stefano Ricci
На фото: кадр из фильма «Лицензия на убийство», 1989 год

Фото: East News

В своем дебютном фильме в роли 007 Пирс Броснан продемонстрировал идеальный морской образ: бежевые брюки, голубая рубашка и двубортный блейзер с позолоченными пуговицами. Все как по учебнику&lt;br> На фото: кадр из фильма «Золотой глаз», 1995 год

В своем дебютном фильме в роли 007 Пирс Броснан продемонстрировал идеальный морской образ: бежевые брюки, голубая рубашка и двубортный блейзер с позолоченными пуговицами. Все как по учебнику
На фото: кадр из фильма «Золотой глаз», 1995 год

Фото: Getty Images

Воплощение строгого и сдержанного образа середины 1990-х: бежевое пальто (camel coat), костюм и изобретательный гаджет в руках&lt;br> На фото: кадр из фильма «Завтра не умрет никогда», 1997 год

Воплощение строгого и сдержанного образа середины 1990-х: бежевое пальто (camel coat), костюм и изобретательный гаджет в руках
На фото: кадр из фильма «Завтра не умрет никогда», 1997 год

Фото: Getty Images

Ян Флеминг в своих романах писал, что Бонд носил Rolex, однако при Броснане агент 007 сменил их на Omega Seamaster (над этой трансформацией даже пошутили сценаристы в «Казино &quot;Рояль&quot;»)&lt;br> На фото: кадр из фильма «Умри, но не сейчас», 2002

Ян Флеминг в своих романах писал, что Бонд носил Rolex, однако при Броснане агент 007 сменил их на Omega Seamaster (над этой трансформацией даже пошутили сценаристы в «Казино "Рояль"»)
На фото: кадр из фильма «Умри, но не сейчас», 2002

Фото: East News

Дружба Brioni и Крейга продлилась недолго, всего один фильм. Начиная с «Кванта милосердия» Джеймс Бонд одевался исключительно в Tom Ford. Причем марка создавала не только костюмы, но и очки для 007. Синий смокинг из «Координаты &quot;Скайфолл&quot;» стал, пожалуй, самой стильной альтернативой black tie на большом экране&lt;br> На фото: кадр из фильма «007: Координаты &quot;Скайфолл&quot;», 2012 год

Дружба Brioni и Крейга продлилась недолго, всего один фильм. Начиная с «Кванта милосердия» Джеймс Бонд одевался исключительно в Tom Ford. Причем марка создавала не только костюмы, но и очки для 007. Синий смокинг из «Координаты "Скайфолл"» стал, пожалуй, самой стильной альтернативой black tie на большом экране
На фото: кадр из фильма «007: Координаты "Скайфолл"», 2012 год

Фото: East News

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Шон Коннери – легендарный Джеймс Бонд, который доказал, что сочетание хорошего костюма и Aston Martin навсегда останется непобедимым комбо
На фото: кадр из фильма «Голдфингер», 1964 год

Фото: Getty Images

Портным Шона Коннери во время его участия в бондиане был лондонский мастер Энтони Синклейр. Кстати, актер после съемок оставил большинство костюмов себе

Фото: Getty Images

Джордж Лэзенби останется в памяти поклонников как не самый удачный преемник Коннери, успевший сыграть всего в одном фильме о 007. Но и у него были сильные стилистические моменты. Например, синий анорак, который явно опережал свое время
На фото: кадр из фильма «На секретной службе Ее Величества», 1969 год

Фото: East News

Джеймс Бонд Роджера Мура хорошо смотрелся не только в костюме. Именно он представил черную водолазку как тактическую одежду для шпионов – прием, который получил множество отсылок в поп-культуре
На фото: кадр из фильма «Живи и дай умереть», 1973 год

Фото: Getty Images

Дуглас Хэйворд, портной для фильмов бондианы времен Роджера Мура, шел в ногу со временем. Его агент 007 одевался в приталенные серые костюмы, которые подходили стилю начала 1980-х
На фото: кадр из фильма «Только для твоих глаз», 1981 год

Фото: Getty Images

Белый смокинг в казино – явно дань Шону Коннери. Кстати, Роджер Мур обошел Шона Коннери по количеству фильмов о Бонде: семь у Мура и шесть у Коннери
На фото: кадр из фильма «Осьминожка», 1983 год

Фото: East News

Бонд Тимоти Далтона не вошел в историю как идеальный образец агента 007, однако его гардероб стоит отметить отдельно. Например, кожаную куртку Kenzo из фильма «Искры из глаз» (1987)

Фото: East News

Смокинг Далтона, который играл более молодого Джеймса Бонда, создала марка Stefano Ricci
На фото: кадр из фильма «Лицензия на убийство», 1989 год

Фото: East News

В своем дебютном фильме в роли 007 Пирс Броснан продемонстрировал идеальный морской образ: бежевые брюки, голубая рубашка и двубортный блейзер с позолоченными пуговицами. Все как по учебнику
На фото: кадр из фильма «Золотой глаз», 1995 год

Фото: Getty Images

Воплощение строгого и сдержанного образа середины 1990-х: бежевое пальто (camel coat), костюм и изобретательный гаджет в руках
На фото: кадр из фильма «Завтра не умрет никогда», 1997 год

Фото: Getty Images

Ян Флеминг в своих романах писал, что Бонд носил Rolex, однако при Броснане агент 007 сменил их на Omega Seamaster (над этой трансформацией даже пошутили сценаристы в «Казино "Рояль"»)
На фото: кадр из фильма «Умри, но не сейчас», 2002

Фото: East News

Дружба Brioni и Крейга продлилась недолго, всего один фильм. Начиная с «Кванта милосердия» Джеймс Бонд одевался исключительно в Tom Ford. Причем марка создавала не только костюмы, но и очки для 007. Синий смокинг из «Координаты "Скайфолл"» стал, пожалуй, самой стильной альтернативой black tie на большом экране
На фото: кадр из фильма «007: Координаты "Скайфолл"», 2012 год

Фото: East News

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Илья Сизов

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