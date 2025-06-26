Дени Вильнев пересмотрит «Бондиану»
Режиссер «Дюны» займется созданием фильма об агенте 007
Новую картину про Джеймса Бонда снимет Дени Вильнев. Об этом официально объявила компания Amazon, которой принадлежат права на франшизу. Среди известных работ Вильнева «Дюна», «Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие» и «Пленницы». Он несколько раз номинировался на «Оскар». В отраслевых СМИ обсуждали, кто снимет новый фильм о Бонде. Инсайдеры утверждали, что на роль постановщика претендовали Кристофер Нолан и режиссер «Конклава» Эдвард Бергер.
Чем интересен выбор Дени Вильнева, рассказывает кинокритик “Ъ” Юлия Шагельман: «Вильнев любит франшизу, поэтому знает ее атмосферу, понимает, из чего она состоит — это во-первых. Во-вторых, он действительно один из самых интересных современных режиссеров, которые сочетают авторский подход из независимого кинематографа с умением работать с большими масштабами, серьезными бюджетами и снимать блокбастеры.
Вильнев — смелый выбор. То, что Amazon полностью взял на себя контроль над франшизой, внушало некоторые сомнения, но пока первый шаг на этом поле достаточно интересный. Почему Вильнев — смелое решение? Консервативные владельцы интеллектуальной собственности, и Amazon — это компания, которая заинтересована в коммерческом успехе, что понятно, когда речь идет о Бонде. Выбор с их стороны мог бы стать более коммерческим, если бы они утвердили режиссера не с таким ярким авторским почерком. Другой вопрос, сколько творческой свободы ему предоставят, насколько Amazon будет его контролировать.
Но не уверена, что Вильнев согласился бы работать без каких-то гарантий свободы авторских решений».
В 2022 году Amazon купила студию Metro-Goldwyn-Mayer и права на фильмы об агенте 007. Но контроль над серией частично оставался у продюсеров. Amazon пришлось потратить еще $1 млрд, чтобы получить возможность снять новую картину.
Кинокритик, автор Forbes Тамара Ходова опасается, что новую часть «Бондианы» могут ждать проблемы: «Дени Вильнев, конечно же, обладает всеми ресурсами и мастерством, чтобы взяться за Бонда, тем более что это была его мечта. Но нужно учитывать, что это проект большой студии, Amazon очень давно охотилась за этой франшизой и даже специально купила MGM. Мы не знаем пока, как они отнесутся к "Бондиане". Но если учитывать, что Amazon собиралась сделать из Бонда машину по производству контента, то компания явно не станет отпускать контроль, в том числе и творческий.
Думаю, к сожалению, Вильнев, не получит то уровень творческой свободы, который необходим для создания действительно уникального и увлекательного кино.
Плюс просто обидно за Вильнева в том смысле, что, может быть, если бы он не взялся за "Бондиану", то сделал какой-нибудь новый интересный и оригинальный проект, чего сейчас очень сильно не хватает. В итоге он будет тратить свой ресурс на большую студийную франшизу, которая существует уже 50 лет. И Вильнев в любом случае будет вынужден оглядываться на все это в процессе создания фильма».
Дата выхода фильма пока неизвестна. Ближайший проект Вильнева — третья часть «Дюны», а ее съемки еще не стартовали. Кто исполнит роль Джеймса Бонда, также не сообщалось. Но ожидается, что это будет не Дэниел Крейг, который играл агента 007 в последних пяти фильмах франшизы.
Фотогалерея
Иностранный агент
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".