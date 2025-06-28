Параллельный импорт становится персональным

Китайский кроссовер Geely Monjaro возглавил рейтинг параллельного импорта автомобилей в Россию. По данным «Автостата», с 2022 года по май 2025-го по альтернативным схемам в страну ввезли более 34 тыс. машин этой модели. В пятерку самых популярных машин также вошли Lixiang L-7, Toyota Camry, Toyota RAV4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Geely Фото: Пресс-служба Geely

Отсутствие разнообразия при выборе зарубежных моделей объясняется сложной транспортной логистикой, говорит главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «Везут либо то, что не поставлялось на российский рынок, в частности, Lixiang. Хотя эти автомобили уже ввозятся более или менее официально, по крайней мере, с гарантией от поставщика. При этом профессионалы пока еще спорят, насколько это официальные поставки. Либо везут то, что привычно и любимо, так скажем, в народе. Отсюда появление в топ-5 рейтинга таких моделей, как Toyota Camry или Toyota RAV4. И любимый народом Geely Monjaro, на покупке которого при доставке его параллельным импортом, насколько я понимаю, можно сильно сэкономить. То есть у официальных дилеров он получается сильно дороже. Не очень понятно, с чем к это связано в каждом конкретном случае, но говорят, что люди умудряются экономить 1-1,5 млн руб. на поставке по схемам параллельного импорта».

Более 45% параллельно импорта — китайские автомобили. 23% — японские, почти 16% — немецкие. 6,5% приходится на корейские машины. Самый массовый поток альтернативного импорта пришелся на 2023-й год, тогда ввезли 225 тыс. автомобилей. При этом за пять месяцев 2025 года поставлено только 35 тыс. машин. При закупках зарубежных моделей возникли новые барьеры, отсюда и падение статистики, объясняет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Первая причина в том, что сначала перекрыли значительное количество лазеек на киргизской, армянской и казахской границах, потом нанесли удар по белорусской растаможке.

Правительство Российской Федерации закрывает возможности ухода от утилизационного сбора, и, соответственно, машины, завезенные всякими кривыми путями, становятся менее доступными. И поэтому поставлять их становится бессмысленно. Вторая причина: спад потребительского спроса на автомобили в целом — и на новые машины, и на старые, и на привезенные кривыми путями, и на стоящие в дилерских центрах. В целом авторынок падает. Поэтому везут меньше — под конкретного человека. Если раньше поставляли, что называется, в рынок, то утилизационный сбор умножает все это на ноль. Сейчас машины будут приезжать только и исключительно на конкретных людей».

По данным «Автостата», в 2024 году с помощью параллельного импорта физлица ввезли 150 тыс. новых автомобилей и около 400 тыс. подержанных.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак