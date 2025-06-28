Путин поздравил выпускников с окончанием школы

Президент Владимир Путин обратился к российским выпускникам и поздравил их с окончанием школы. Он сказал, что перед ними открыты самые широкие возможности, и пожелал найти свое предназначение.

«Главное — верить в себя и помнить: любой личный успех обретает особый смысл, когда твой труд приносит пользу людям, нужен родной стране»,— сказал Владимир Путин в видеообращении (запись опубликована на сайте Кремля).

Глава государства выразил уверенность, что выпускники произнесли «искренние, идущие от сердца слова благодарности своим учителям». «Их советы, наставления, душевную щедрость вы всегда будете вспоминать с теплотой и признательностью и еще не раз придете к ним в родную школу»,— добавил он.

Владимир Путин также сказал, что выпускникам важно увидеть вдохновляющий пример «совсем молодых ребят», которые «уже сейчас вносят свой вклад в укрепление страны, приумножают ее лучшие традиции, защищают подлинные ценности и национальные интересы». По его словам, близкие люди, наставники и государство всегда готовы поддержать их в любом деле.

В 2025 году школьное обучение завершили более 640 тыс. 11-классников. Число стобальников на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) сократилось с 9,5 тыс. в прошлом году до 5,7 тыс. в нынешнем. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев уточнял, что это число еще может увеличиться за счет школьников, которые будут сдавать экзамены в резервные дни.

Петр Бузлаев