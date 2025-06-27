Миссия завершена

В возрасте 93 лет от осложнений, вызванных пневмонией, ушел из жизни аргентинский композитор Лало Шифрин, знаменитый труженик киномузыки, пятикратный лауреат «Грэмми». На фоне главного произведения его жизни — темы «Миссия невыполнима» — совсем не теряются другие саундтреки, а также джазовые произведения и симфонии, считает Игорь Гаврилов.

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Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Лало Шифрин

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Когда он родился в 1932 году в буэнос-айресской еврейской семье, его назвали Борисом Клаудио. Только в 1960-е, получив постоянную работу в США, он решил, что Борис Клаудио Шифрин слишком длинно и слишком экзотично. А потому окончательно стал для всех просто Лало Шифриным (Лало — уменьшительное от Клаудио).

Шифрин застал в детстве период, когда, несмотря на Великую депрессию, охватившую обе Америки, свой золотой век переживало танго. Его взросление совпало с развитием стиля и появлением все новых ансамблей, каждый из которых был популярнее прежнего. Отец Лало Шифрина был скрипачом, поэтому шансов избежать увлечения музыкой у него не было. Шифрин начал ее изучать в 6 лет. Преподавателем игры на фортепиано у него был Энрике Баренбойм, отец дирижера Даниэля Баренбойма.

В первые годы изучения музыки Клаудио увлекся джазом. Высшее образование получил по специальности «социология и право», а в возрасте 20 лет получил стипендию в Парижской консерватории. Днем учился, ночами играл джаз в клубах. В 1955 году в Париже будущий гигант киномузыки присоединился на сцене в качестве аккомпаниатора к соотечественнику и классику танго Астору Пьяццолле. Их совместное музицирование запечатлено в альбоме «Two Argentinians in Paris» («Два аргентинца в Париже»).

Во второй половине 1950-х Лало Шифрин вернулся на родину и создал джазовый оркестр, который стали часто приглашать на телевидение. И в этот же период Лало Шифрин активно сотрудничал с Диззи Гиллеспи, который заказал ему целую сюиту, получившую название «Гиллеспиана».

Вся первая половина 1960-х была абсолютным творческим триумфом Лало Шифрина как пианиста, дирижера и композитора.

В каталоге этого периода — работы для джазовой рекорд-компании Verve с Диззи Гиллеспи, Стэном Гетцем, Каунтом Бейси, Луисом Бонфа, Эдди Харрисом, Джимми Смитом, Сарой Вон и др.

Однако работа, которая обессмертила его имя, началась в 1966-м. Лало Шифрин получил предложение написать музыку для сериала CBS «Миссия невыполнима». Основную тему Шифрин написал за 90 секунд, а полную аранжировку — за 3 минуты. Он сравнивал создание этого произведения с написанием письма, когда слова рождаются в первую очередь, а знаки препинания идут следом.

Тема была создана в размере 5/4. Композитор шутил, что она написана для инопланетян, у которых пять ног, так как на Земле люди чаще всего танцуют в размере 2/4 или 4/4.

В ритме основной темы зашифрована аббревиатура M.I. (Mission Impossible), отбитая азбукой Морзе. Шифрин признавался в своих мемуарах, что азбука Морзе нередко была для него источником вдохновения, и «Миссия невыполнима» не единственный пример использования кода композитором. Азбука Морзе помогла ему, например, при написании музыки для фильма «Конкорд: Аэропорт-79» и сериала «Мэнникс».

Музыка из сериала «Миссия невыполнима», выходившего на протяжении семи лет, впоследствии постоянно переиздавалась и заработала всевозможные награды. Публика вновь обратила на нее внимание в конце 1980-х, когда телефраншиза была перезапущена. Но по-настоящему новое поколение оценило ее в 1996 году, когда ритм-секция группы U2 (барабанщик Ларри Маллен-мл. и бас-гитарист Адам Клейтон) записала свою версию темы для новой кинофраншизы «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главной роли и Брайаном Де Пальмой в кресле режиссера. «Theme from Mission: Impossible» окончательно встала в один ряд с темой Монти Нормана из бондианы. В обоих случаях это мгновенно узнаваемые ноты, вызывающие в памяти одновременно и лицо актера, и настроение фильма, и мир шпионского боевика. Музыка из бондианы была более эпичной и одновременно утонченной, отрывистые аккорды Шифрина сразу подталкивали героя к краю пропасти. А с ним и зрителя.

Фильмография Лало Шифрина впечатляет.

В ней по большей части приключенческие ленты, среди которых первый фильм Джорджа Лукаса «THX 1138», «Грязный Гарри» с Клинтом Иствудом, «Выход дракона» с Брюсом Ли и серия боевиков «Час пик» с Джеки Чаном. В историю телевидения его имя вписано не только благодаря «Миссии» — он создал темы для классических сериалов «Планета обезьян» и «Старски и Хатч». А еще Лало Шифрин написал грандиозное произведение для финала чемпионата мира по футболу в Италии 1990 года. Именно по этому случаю впервые объединились три тенора — Пласидо Доминго, Лучано Паваротти и Хосе Каррерас. С тех пор Шифрин регулярно работал с ними в качестве дирижера и аранжировщика, и популярность трио отчасти и его заслуга.

До конца своих дней Лало Шифрин использовал любую возможность отдать дань уважения своей родине. В 2024-м вместе с композитором Родом Шейтманом он создал свое последнее крупное произведение — симфонию «Да здравствует свобода», исполненную за считаные месяцы до его смерти, в апреле 2025-го, в буэнос-айресском Teatro Colon.

Игорь Гаврилов