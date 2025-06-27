Бизнес оценят по-новому

Президент РФ Владимир Путин поставил цель к 2030 году обеспечить устойчивый рост экономики и увеличить объем инвестиций на 60%. Для выполнения этих задач правительство РФ и Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями разрабатывают и внедряют национальную модель целевых условий ведения бизнеса. Участники ежегодной церемонии подведения итогов рейтинга инвестиционного климата АСИ в рамках ПМЭФ-2025 обсудили предполагаемые реформы и цели национальной модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сейчас в рамках работы над национальной моделью сформировано 11«дорожных карт», восемь из которых касаются федеральной повестки Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Региональный компонент учитывает специфику субъектов и направлен на достижение конкретных целевых показателей в сфере улучшения делового климата Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Сейчас в рамках работы над национальной моделью сформировано 11«дорожных карт», восемь из которых касаются федеральной повестки Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Региональный компонент учитывает специфику субъектов и направлен на достижение конкретных целевых показателей в сфере улучшения делового климата Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото

Как отметил на мероприятии Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ, в 2020 году Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business со 123-го до 28-го места. В отдельных направлениях, например, в вопросах упрощения и сокращения сроков подключения к электросетям, страна улучшила показатель со 168-го до восьмого места. «После перезапуска международного рейтинга (Business Ready публикуется с 2021 года вместо Doing Business.— G) мы оценили свое положение среди 50 развивающихся стран по методике, установленной Всемирным банком. Россия оказалась на четвертом месте»,— сообщил зампред федерального правительства. В этом году оценка будет осуществляться среди 100 стран, а в следующем — среди 180 стран. «Мы для себя определили амбициозную задачу к 2030 году войти в этом рейтинге в первую двадцатку стран. Для этого по поручению президента РФ правительством совместно с АСИ разрабатывается национальная модель ведения бизнеса»,— подчеркнул господин Новак.

Новая модель

Национальная модель целевых условий ведения бизнеса — это система ключевых показателей эффективности для федерации и регионов. Модель направлена на улучшение инвестиционного климата в регионах России и делится на федеральную и региональную составляющие. Федеральный компонент формируется на основе анализа международного опыта и реализуется через систему межведомственных реформ. Региональный компонент учитывает специфику субъектов и направлен на достижение конкретных целевых показателей в сфере улучшения делового климата.

Федеральная повестка

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что сейчас в рамках работы над национальной моделью сформировано 11 «дорожных карт», восемь из которых (в высокой степени готовности) касаются федеральной повестки. По его словам, самая сложная «дорожная карта» касается налогов и регистрации бизнеса, целью которой является выход на уровень стран-лидеров по удобству налогового администрирования. Сейчас российские предприниматели тратят на это 160 часов в год, но к 2030 году показатель должен снизиться в 1,8 раза, до 90 часов. Это одна из предполагаемых реформ Национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

По направлению «банкротство» на федеральном уровне планируется пересмотреть концепцию закона. «Рассчитываем в этом году внести в Думу уже новый проект закона»,— сказал министр. Он также отметил проводимые работы по урегулированию споров. От бизнеса поступает запрос на альтернативные способы решение споров, третейское правосудие, досудебное урегулирование. Блок вопросов, связанных с данной проблематикой, подчеркнул господин Решетников, требует детальной проработки.

Господин Новак сообщил участникам сессии по развитию делового климата на ПМЭФ-2025, что федеральное правительство планирует запустить Национальную модель ведения бизнеса со следующего года. До конца этого года модель будет окончательно утверждена.

Взгляд бизнеса

В сессии приняли участие главы 41 региона и представители бизнеса. Леонид Казинец, руководитель рабочей группы по энергетической инфраструктуре нацмодели, упомянул про важную для бизнеса тему присоединения к сетям. Инвесторы и застройщики зависят от прозрачности процедуры подключения к электросетям, открытости информации об ее стоимости и возможностях присоединения земельных участков, для повышения эффективности планирования проектов. Возглавляемая господином Казинцем рабочая группа, в которую входят представители регионов, ресурсоснабжающих организаций и инвесторов, занимается как раз выработкой прозрачных и согласованных решений без давления на энергетические компании.

Генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин заверил, что вопрос упрощения технологического присоединения давно находится в фокусе постоянного внимания «Россетей». В рамках разработки нацмодели электросетевая компания подтверждает готовность оптимизировать процедуры техприсоединения при осуществлении комплексного развития территорий (КРТ), совершенствовать порядок выдачи и продления технических условий.

Льготы в ущерб развитию

Острой во взаимодействии бизнеса с ресурсоснабжающими организациями остается тема льготного присоединения. «За последние 12–13 лет мы подключили по льготной программе очень много потребителей, потратив на это 300–350 млрд рублей, и только около 25% этих затрат было компенсировано ресурсоснабжающим и электросетевым компаниям государством. Таким образом, около 250 млрд было "вынуто" из других статей наших бюджетов: на модернизацию, реконструкцию, ремонтные работы. Остальные затраты вошли в тариф. Получается, что, с одной стороны, быстрое, дешевое подключение — это плюс, а с другой стороны — мы обеспечили такое подключение в ущерб надежности энергоснабжения. Поэтому справедливая цена за техническое присоединение — один из важнейших вопросов, которые мы будем рассматривать на рабочей группе по энергоинфраструктуре»,— объяснил руководитель ПАО «Россети».

Вторая болевая точка, на которую обратил внимание господин Рюмин,— «энергетический терроризм», переизбыток подключенных мощностей. «Только 20% подключенных мощностей используется, а остальные 80% простаивают,— привел цифры глава «Россетей».— В связи с этим мы предлагаем вернуться к обсуждению принципа take or pay ("бери или плати") и рассмотреть возможность его применения, чтобы потребитель ответственно подходил к использованию заявленных мощностей. В мире данная практика успешно применяется в большинстве стран».

Опыт регионов

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил уверенность, что в условиях роста стоимости кредитов важно обращать внимание не только на финансовые ресурсы, но и на скорость сокращения бюрократических процедур, а также на ускорение подключения к электроэнергии, газу и выделению земельных участков. В рамках нацмодели поставлена задача к 2030 году вдвое сократить эти сроки. Также он указал на значимость бережливого производства и проектного управления. Кроме того, он еще раз отметил, что конкуренция между регионами за инвестиции способствует укреплению всей экономики страны и повышению ее конкурентоспособности, а для развития бизнеса важным ресурсом является доверие, которое требует постоянного внимания и поддержки.

Сергей Собянин, мэр Москвы — региона, бессменно лидирующего в рейтинге делового климата АСИ на протяжении последних лет,— подсчитал, что если сложить показатели нацпроектов, рейтингов инвестклимата и губернаторов, в общей сложности их получится около 5 тыс. Даже при помощи ИИ проанализировать и учесть их очень сложно, констатирует он. «Конечно, главам субъектов нужно принимать их в расчет, прислушиваться к опыту и рекомендациям коллег-губернаторов из других регионов, но самое главное здесь — не процесс, а результат. Надо смотреть, как выросли экономика, инвестиции, доходы населения и как складываются отношения бизнеса и власти. И только эти данные отражают реальность»,— подытожил дискуссию господин Собянин.

В новом рейтинге Всемирного банка, который раньше делил страны на развитые и государства второго мира, вежливо называемые развивающимися странами, по мнению мэра столицы, необходимо менять подходы. «Мне кажется, надо изменить риторику и выделять развивающиеся страны и неразвивающиеся. Это будет более справедливо»,— убежден господин Собянин.

По традиции в конце мероприятия были представлены результаты ежегодного национального рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ. В очередной раз перечень возглавила Москва, второе место у Нижегородской области и Республики Татарстан. Столица РФ и Татарстан лидируют в списке регионов с лучшим деловым климатом с 2019 года. На третьей строчке расположились Московская область и Республика Башкортостан, на четвертой — Сахалинская и Тюменская области. Топ-5 рейтинга замыкают Смоленская, Челябинская и Калужская области. Санкт-Петербург занял шестое место, опустившись за год на одну позицию. Седьмое место разделили Крым, Воронежская область и Краснодарский край. На восьмой позиции оказались Липецкая область и Чечня. Девятую строчку разделили Новгородская и Магаданская области, а также Мордовия. Десятку замкнули Свердловская и Саратовская области. Ленинградская область, занимавшая в 2024 году десятую строчку рейтинга, в этом году оказалась на 14-м месте.

Александра Тен