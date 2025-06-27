«Абрау-Дюрсо» выплатит дивиденды

Акционеры «Абрау-Дюрсо» утвердили выплату дивидендов за 2024 год в размере 5,01 руб. за акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат составит 545,5 млн руб. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован 7 июля 2025 года.

Часть прибыли в размере 608,4 млн руб. решено оставить нераспределенной. Для сравнения, по итогам 2023 года акционеры утвердили дивиденды в размере 320,5 млн руб., что составляло 3,27 руб. на одну обыкновенную акцию.

Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год выросла на 6,8% по сравнению с 2023 годом и составила 1,15 млрд руб.