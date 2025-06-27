Петербуржца отправили под домашний арест за фейки об армии и власти

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Владимиру Журавлеву, обвиняемому в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России и представителях государственных органов. Он пробудет под домашним арестом до 25 августа, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В следствии считают, что Журавлев в апреле 2022 года в группе «Город Ораниенбаум» разместил три записи, руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды к военнослужащим и представителям госорганов. В постах под видом достоверной распространялась заведомо ложная информация.

Жителя Петербурга задержал 26 июня. Суд не поддержал ходатайство следствия и избрал домашний арест по 25 августа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд Петербурга зарегистрировал новое дело в отношении активистки Дарья Козыревой по статье о дискредитации ВС РФ.

Татьяна Титаева