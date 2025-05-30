Суд зарегистрировал новое дело в отношении активистки Дарьи Козыревой

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал новое дело в отношении активистки Дарья Козыревой по статье о дискредитации ВС РФ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Поводом стала речь обвиняемой на предыдущем суде.

Согласно протоколу, 18 апреля на заседании суда по уголовному делу о дискредитации (ч.1 ст.280.3 УК) Козыревой было предоставлено последнее слово, в котором она «наговорила» на аналогичную административную статью. Выступление с негативным контекстом было посвящено СВО и истории российско-украинского конфликта.

Ранее Ъ-СПб писал, что Козыреву приговорили к двум годам и восьми месяцам колонии общего режима за дискредитацию российской армии

Артемий Чулков