Сотрудник ГАИ из Челябинской области обвиняется в получении взятки в Башкирии

Иглинский межрайонный следственный отдел по Башкирии предъявил обвинение инспектору отдела МВД по Ашинскому району в получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по Башкирии. Суд заключил его под стражу.

По версии следствия, с 6 мая по 18 июня этого года обвиняемый получал взятки от предпринимателя, занимающегося грузоперевозками шлакового щебня из Аши в Иглинский район. Сумма взяток составила 45 тыс. руб. Деньги передавались за беспрепятственный проезд грузового автомобиля на трассе между Ашой и Иглино.

Предпринимателя задержали сотрудники УФСБ по республике при получении очередной части взятки.

Майя Иванова