В оперштабе Кубани объяснили ограничения мобильного интернета

Оперативный штаб Краснодарского края объяснил, что ограничения в работу мобильного интернета вводятся при наступлении сигнала «Беспилотная опасность». Эти меры начали применять с начала июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничение мобильного интернета в регионе позволяет минимизировать риски для местных жителей и важных объектов инфраструктуры, так как с помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять БПЛА для совершения террористических атак. Операторы связи восстанавливают полноценную работу интернета после отмены сигнала.

«Использовать мобильный интернет можно через сеть 2G или Wi-Fi, подключенный к проводному интернету. Предпринимателям, использующим банковские терминалы для приема платежей, рекомендуют также подключить проводной интернет, чтобы избежать трудностей с расчетами»,— отметили в оперштабе.

Алина Зорина