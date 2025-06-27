Башкирия и Беларусь планируют построить троллейбусный завод за 1,3 млрд рублей

АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» и белорусское ОАО «Минский автомобильный завод» планируют вложить в строительство совместного предприятия 1,3 млрд руб., сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов на ХII Форуме регионов России и Беларуси. Завод будет выпускать городской электротранспорт.

На форуме Рустам Муратов встретился с руководством совместного предприятия ООО «Территория развития электротранспорта «МАЗ-УТТЗ», чтобы обсудить развитие производств и взаимодействия в рамках планируемого Российско-Белорусского инвестиционного кластера. Компания рассматривает возможность присоединиться к этому проекту.

ХII Форум регионов России и Беларуси проходит в Нижнем Новгороде с 25 по 27 июня.

АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», по данным Rusprofile, зарегистрировано в 2015 году. На момент учреждения 30% уставного капитала УТТЗ принадлежало МУЭТ, 25% — Башкирскому троллейбусному заводу. Завод производит троллейбусы, электробусы и трамваи. Заказчики — мэрия Уфы, минтранс Башкирии, минтранс Чувашии, министерство цифрового развития и связи Пензенской области и другие. В 2024 году выручка УТТЗ составила 9, 5 млрд руб., чистая прибыль — 176 млн руб.

Майя Иванова