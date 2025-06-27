«Кузов автомобиля Lada можно задрать над дорогой еще выше»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о версиях Lada Granta Active Cross и Lada Niva Sport Turbo.

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Лет 30 назад, когда самым желанным личным автотранспортом у нас в стране были вазовские «восьмерки» и «девятки», одним из самых популярных видов тюнинга упомянутых автомобилей был лифтинг подвески. Под пружины ставили специальные проставки, а то и вовсе монтировались другие пружины, после чего дорожный просвет машины увеличивался чуть ли не вдвое. На асфальте, понятное дело, такой автомобиль становился, мягко говоря, менее управляемым, зато мог проехать по разбитому грузовиками проселку, не цепляя ничего днищем.

Тогда наша автомобильная промышленность не могла дать автолюбителям столь нужную им модификацию. А сегодня может: на днях АвтоВАЗ объявил старт продаж лифтбэка Lada Granta в новой модификации Active Cross. От обычной она отличается увеличенным почти на 2 см дорожным просветом, защитным пластиковым обвесом на кузове и 15-дюймовыми колесными дисками. Впрочем, на этой неделе был представлен проект, доказавший, что кузов автомобиля марки Lada можно задрать над дорогой еще выше. Раллийная команда Lada Sport «Авто Финанс» построила особые внедорожники Lada Niva для марафона «Шелковый путь». Модификация получила название Lada Niva Sport Turbo. Дорожный просвет — 35 см. А слово Turbo в названии — это не обозначение спортивной модификации, как у электрического Taycan Turbo, например, говорящее о том, какой наддув может быть у электродвигателя. В случае с Niva Turbo обозначает бензиновый силовой агрегат за счет турбин, способный снимать с довольно скромного рабочего объема в 1,6 л целых 280 л. с. мощности. В салоне спортивные ковши-сиденья и каркас безопасности.

Если Lada Granta Active Cross можно уже сегодня купить у официального дилера, то на две раллийные Niva можно будет только посмотреть. В этом году «Шелковый путь» проложен между Иркутском и Горно-Алтайском, а пройдет марафонская гонка с 12 по 22 июля.

Дмитрий Гронский