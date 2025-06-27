Матвиенко: взаимный товарооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза

Взаимный товарооборот между Россией и Беларусью за последние пять лет увеличился в 1,8 раза, сообщила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. На встрече с руководителями государственных органов обеих стран она отметила, что прошлогодний рекордный объем торговли составил 4,6 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Мы теперь в рублях считаем, и нам хватит в долларах считать»,— добавила госпожа Матвиенко (цитата по ТАСС). По ее словам, промышленные, образовательные и гуманитарные связи между Россией и Беларусью вышли на новый уровень, особенно в сфере высоких технологий. Взаимные турпоездки граждан уже исчисляются сотнями тысяч в год.

Госпожа Матвиенко отметила, что эти достижения во многом результат межрегионального сотрудничества. К такому взаимодействию, добавила она, подключаются и новые регионы России. По ее словам. несколько белорусских компаний проявили интерес к созданию предприятий в Херсонской области, также обсуждается сотрудничество с Запорожской областью, включая поставки сельхозтехники.