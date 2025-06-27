В Москве задержали студента Гнесинки, пришедшего на экзамен с пистолетом и ножом

Сотрудники Росгвардии задержали студента четвертого курса Российской академии музыки имени Гнесиных, пришедшего на экзамен с ножом и пневматическим пистолетом, сообщила пресс-служба Росгвардии. 20-летний студент угрожал проректору и распылил перцовый газ в его кабинете.

В Росгвардии отметили, что мотив поступка студента — личная неприязнь к проректору. Молодого человека передали полиции, добавили там.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу академии пишет, что студент учился в музыкальном училище при академии. Его задержание произошло еще неделю назад. «Слава богу, без пострадавших, скажем так. Все нормально, все вовремя среагировали, все грамотно сделали. Вовремя обезвредили, задержали. Как я знаю, идет следствие»,— сказал собеседник агентства.

Ректор академии Александр Рыжинский рассказал ТАСС, что студент давно наблюдался в психологической службе академии. «Был установлен постоянный контроль за ним, а также за публикациями в соцсетях. В итоге удалось заблаговременно предупредить его проход с оружием на территорию академии»,— пояснил он.

Как рассказал ректор, студент не выполнил требование охранника остановиться для досмотра сумки, перепрыгнул через турникет и побежал. Охранник догнал студента и проводил в кабинет проректора. Там молодой человек распылил газ. «Несмотря на поражение глаз у сотрудников академии, они его обезвредили и передали органам правопорядка»,— заключил господин Рыжинский.

Полина Мотызлевская