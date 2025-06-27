У экс-замначальника управления Минобороны Васенина арестовали еще 200 млн рублей

Следственный комитет сообщил об аресте финансовых активов, принадлежащих Олегу Васенину — бывшему замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны. Арестованы ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства общей стоимостью более 200 млн руб. Ранее у экс-чиновника арестовали имущество на сумму свыше 31 млн руб.

В ходе расследования «выявлены дополнительные финансовые активы, принадлежащие обвиняемому», пояснили в СКР. Арест наложен на активы «в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий».

Олег Васенин обвиняется в хищении государственного имущества в особо крупном размере. Чиновник контролировал исполнение госконтракта на оказание услуг по приемке вторичного сырья. По версии следствия, в 2022–2023 годах он похитил более 240 млн бюджетных средств, предоставив подложные документы о стоимости вторсырья. Фигурант уголовного дела арестован.