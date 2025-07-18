Сегодня исполняется 55 лет помощнику президента РФ, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин:

— Уважаемый Владимир Ростиславович, искренне рад обратиться к Вам с самыми наилучшими пожеланиями в день Вашего 55-летнего юбилея! Много лет знаю Вас как истинного патриота России, видного государственного деятеля, глубокого ученого и талантливого писателя. Всегда с огромным вниманием слежу за Вашими общественно значимыми инициативами и публикациями! Особо хочу поблагодарить Вас за плодотворное сотрудничество, связывающее Российское историческое общество и возглавляемое Вами Российское военно-историческое общество. Уверен — впереди у нас много новых совместных проектов и общих профессиональных побед во славу России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»