CNN: Белый дом обсуждал предоставление Ирану $30 млрд на ядерную энергетику

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала с ближневосточными игроками, как стимулировать Иран вернуться за стол переговоров. Среди рассматриваемых вариантов оказалась помощь Исламской Республике в создании гражданских ядерных объектов, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в Белом доме также думали о смягчении санкций и высвобождении $6 млрд из замороженных в иностранных банках иранских активов. Все эти обсуждения проходили последние несколько недель, параллельно с ударами по территории Ирана.

Как пишет CNN, все эти предложения могут быть сделаны Ирану с одним условием: никакого обогащения урана. Однако в США рассматривают вариант с импортом в страну уже обогащенного вещества.

Предполагаемые инвестиции в иранский мирный атом могут составить $20–30 млрд. При этом, по информации вещателя, один из чиновников США настаивал в ходе переговоров с ближневосточными государствами, что инвестиции не будут поступать от Соединенных Штатов. В Вашингтоне хотят, чтобы по счетам платили арабские партнеры.