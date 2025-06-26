Глава Якутии подтвердил желание сохранить двухуровневую систему МСУ

Двухуровневая модель местного самоуправления (МСУ) хорошо себя зарекомендовала, поэтому отказываться от нее в Якутии не будут. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев 26 июня на прошедшей в Якутске межрегиональной конференции «МСУ в единой системе публичной власти: повышение роли представительных органов, анализ и практическая реализация».

В целом нынешние преобразования в МСУ «продиктованы временем» и четко отвечают политике президента Владимира Путина, подчеркнул господин Николаев. Но для Якутии, по его словам, принципиальным остается вопрос сохранения двухуровневой системы МСУ, обусловленной рядом социально-экономических и исторических факторов. Ведь речь идет об «огромной территории» площадью более 3 млн кв. км.

Главная проблема действующей системы МСУ, по оценке Айсена Николаева, заключается в «дисбалансе» муниципальных доходов, из-за чего местная инфраструктура развивается неравномерно. Выход из сложившейся ситуации он видит в постепенной передаче полномочий муниципалитетам с сохранением высокого уровня регионального финансирования. «Качество услуг, в целом качество жизни не должно зависеть от места проживания человека — в крупном городе, поселке или маленьком поселении. Вот это ключевая цель»,— заключил глава Якутии.

Его позицию поддержал зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, на малой родине которого, в Туве, также не спешат переходить к одноуровневой модели (см. “Ъ” от 22 июня). Особенно высоко он оценил готовность властей республики учитывать мнение населения. «Здесь, в Якутии, относятся к реализации закона с пониманием, с приоритетом. Особое внимание — изучение общественного мнения. Этот федеральный закон рождался в муках на самом деле. Я был участником этих дискуссий. Здесь все прозрачно и понятно, что закон прежде всего направлен на ответственность власти перед самим населением»,— резюмировал вице-спикер Госдумы.

Иван Кириакидис