Реформа с переменным ускорением

На минувшей неделе вступил в силу новый федеральный закон, который позволяет регионам отказаться от двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ) и ликвидировать сельские поселения как самостоятельные муниципалитеты. Как выяснил “Ъ”, воспользоваться этим правом поспешили далеко не везде, а там, где власти форсировали реформу, возникли локальные протесты. Например, 21 июня в Горно-Алтайске прошел митинг против перехода на одноуровневую систему МСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Законопроект о ликвидации сельских поселений в Республике Алтай в конце мая внес на рассмотрение Госсобрания (парламента) республики ее глава Андрей Турчак. 12 июня противники реформы с транспарантами на время перекрыли Чуйский тракт. В ответ господин Турчак назвал их «вандалами, которые неуважительно относятся к священному Алтаю и его сакральным местам». «Есть десятки законных способов доносить свою позицию до власти»,— подчеркнул глава региона.

В Горно-Алтайске 21 июня прошел санкционированный митинг против реформы, организованный общественной организацией «Курултай алтайского народа». По данным республиканского МВД, на него собрались около 1 тыс. жителей (в городе проживает 64 тыс. человек, в республике — 210 тыс.). В своей резолюции протестующие потребовали отставки главы региона и депутатов Госсобрания, если они проголосуют за реформу. Власти пока эту акцию не прокомментировали.

Интересно, что после первого протестного выступления Андрей Турчак пошел на уступки и внес в проект изменения, связанные с порядком избрания глав образуемых муниципальных округов.

Если изначально планировалось применять новую «губернаторскую» модель, при которой кандидатов в мэры отбирает глава республики, то после публичного обсуждения реформы было решено оставить окружным советам право самостоятельно определять, по какой процедуре избирать руководство муниципалитетов — на прямых выборах, из числа депутатов, через конкурс или по новой модели. Законопроект будет рассмотрен на заседании Госсобрания 24 июня.

Республика Алтай не первый регион, где реализация реформы МСУ привела к недовольству населения. Как уже сообщал “Ъ”, в апреле с критикой в адрес властей выступили жители районов Красноярского края, подлежащих объединению в новые округа. Они записали несколько видеообращений к президенту и «заминусили» губернатора Михаила Котюкова в Telegram: его пост, посвященный преобразованиям, набрал рекордные 115 тыс. дизлайков. Впрочем, это не помешало властям одобрить реформу почти без изменений (см. “Ъ” от 16 мая).

В феврале, накануне принятия нового федерального закона о МСУ, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников отмечал, что регионы разделились на несколько групп по их отношению к двухуровневой системе. В 20 субъектах к тому моменту уже успели полностью перейти на новую модель и ликвидировать сельские поселения (в инициативном порядке муниципальная реформа проводилась еще с середины 2010-х). В 25 субъектах запланировали только частичный переход, в 26 — полноценный, а еще 18 регионов решили сохранить старую модель, говорил господин Крашенинников.

Как выяснил “Ъ”, большинство субъектов, которые анонсировали полный переход на одноуровневую систему, на практике и до этого были уже близки к завершению реформы.

Например, в Приморском крае округа создавались с 2019 года, а к маю 2025-го новая модель была закреплена в уставе. Похожая ситуация сложилась в Забайкалье, на Камчатке, в Вологодской, Омской, Псковской и ряде других областей. В то же время власти некоторых субъектов, хотя и декларируют намерение перейти на одноуровневую модель, делать этого пока не спешат. В число таких регионов, в частности, вошла Тува. «Есть много нюансов, которые необходимо учитывать при принятии решения»,— объяснила “Ъ” председатель комитета республиканского парламента по конституционно-правовой политике Людмила Осмоловская. В Еврейской автономной области этот вопрос пока также не поднимали, сообщил “Ъ” начальник управления по внутренней политике Дмитрий Колобов.

В Новосибирской области, которая, по данным Павла Крашенинникова, планирует перейти на одноуровневую систему частично, реформой будет заниматься уже следующий созыв законодательного собрания, избранный в сентябре. «В процессе обсуждения» этот вопрос находится в Томской области, сообщил “Ъ” первый вице-губернатор Андрей Дунаев. Власти Бурятии решили не торопиться, поскольку даже после частичного перехода на новую модель «вернуться назад уже не получится». А в Свердловской области, где осталось всего пять муниципальных районов и 16 входящих в их состав сельских поселений, вопрос и вовсе считают неактуальным. «У нас их немного, это не сто-триста, как бывает во многих субъектах,— сказал “Ъ” глава комитета заксобрания по региональной политике и развитию МСУ Михаил Зубарев.— Принимать решение о ликвидации этих муниципальных образований будет преждевременно».

Наконец, в тех регионах, где обещали сохранить двухуровневую модель, от своих планов пока тоже не отказываются. «Принято политическое решение»,— заявил 9 июня спикер Госсобрания Якутии Алексей Еремеев, пообещав одобрить соответствующий закон до конца года. При этом в Мордовии его успели принять еще в конце мая, а в Воронежской и Саратовской областях — в начале июня.

Андрей Прах; Валерий Лавский, Новосибирск; корсеть “Ъ”