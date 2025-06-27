Дивиденды не взяли трубку

Акционеры ПАО МГТС на годовом собрании вновь отказались от выплаты дивидендов — компания сохраняет чистую прибыль за 2024 год в размере 22,2 млрд руб. нераспределенной. С учетом накопленного объема она достигла почти 136 млрд руб. Решение вызвало недовольство миноритариев (около 5,3%), которые остаются без дивидендов уже шестой год подряд. По их мнению, МГТС фактически кредитует под низкую ставку свою материнскую компанию — МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На годовом общем собрании акционеров компании МГТС, состоявшемся в конце июня, было принято решение не выплачивать дивиденды за 2024 год. Чистая прибыль утверждена в размере 22,2 млрд руб. Ее оставят в составе нераспределенной прибыли, накопленная часть которой на конец отчетного периода составила 135,8 млрд руб.

«В условиях неопределенности макроэкономической ситуации, необходимости существенных инвестиций в инфраструктуру и высоких процентных ставок компания считает, что выплата дивидендов не является приоритетом с учетом задач развития бизнеса МГТС»,— поясняют решение в компании. Также ее представители заявили, что решение о распределении прибыли принимается в полном соответствии с законодательством и регуляторными требованиями. «Компания МГТС внимательно относится к запросам миноритарных акционеров и в настоящий момент ведет конструктивный диалог с их представителями»,— добавили в компании.

МГТС (Московская городская телефонная сеть) — один из крупнейших операторов местной проводной связи и интернет-провайдеров в Москве, предоставляющий услуги телефонии, интернета и цифрового телевидения. Мажоритарным акционером МГТС выступает МТС с пакетом акций в 94,7% (на 2022 год, более поздние данные не раскрываются). Остальные 5,3% распределены между держателями преимущественно привилегированных акций.

Однако миноритарии МГТС утверждают, что диалога не получается. “Ъ” ознакомился с видеозаписью с собрания акционеров, где миноритарии массово высказывают свое недовольство решением МГТС в очередной раз не выплачивать дивиденды. Одна из причин отказа от выплат может заключаться в нежелании материнской компании делиться прибылью с миноритарными акционерами, полагает один из них, Виктор Никитенко. По его оценке, при распределении накопленной прибыли миноритариям пришлось бы выплатить около 8 млрд руб. Кроме того, он обращает внимание на практику займов: МТС занимает средства на рынке под ключевую ставку плюс 4–5 п. п., а у МГТС — всего с надбавкой 0,15 п. п., что, по его мнению, позволяет МТС зарабатывать за счет «дочки». Еще один фактор — ухудшение финансового положения самой группы МТС: по консолидированной отчетности за 2024 год ее собственный капитал стал отрицательным (–11 млрд руб.), а размер долговых обязательств превышает 1 трлн руб.

Если судить по консолидированной отчетности, у МГТС нет значительных долговых обязательств, отмечает эксперт компании Neo Виктор Саяпин. Операционная прибыль оператора в 2024 году существенно не изменилась по сравнению 2023 годом. При этом, согласно пояснению к отчетности, МГТС действительно выдает крупные займы в адрес МТС. Сумма таких займов за 2024 год выросла на 26 млрд руб. и составила 115 млрд руб. Однако операционная прибыль группы МТС, согласно консолидированной отчетности, выросла всего на 13 млрд руб. При этом размер долговых обязательств (долгосрочных и краткосрочных) вырос примерно на 118 млрд руб., а полученных от банков — на 103 млрд руб. В МГТС вопрос займов материнской компании не комментируют.

С 2021 года МГТС полностью интегрирована в операционную модель МТС, считает инвестиционный менеджер KAMA FLOW Михаил Оганов. «Прибыль МГТС фактически обслуживает потребности группы, распределение финансовых потоков централизовано». Удержание прибыли в составе нераспределенной также обеспечивает МТС большую финансовую гибкость на фоне высокой волатильности процентных ставок и логистических ограничений, считает эксперт.

Филипп Крупанин, Алексей Жабин