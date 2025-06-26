Силуанов: в России не рецессия, а плановое охлаждение экономики

Министр финансов Антон Силуанов в интервью RT International заявил, что в России нет рецессии. По его словам, в стране наблюдается плановое охлаждение экономики в силу инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В прошлом году, мы говорили, темпы роста были выше 4%. Сейчас, за первый квартал, темпы роста 1,5%, за апрель — 1,9%. То есть никакой рецессии нет», — объяснил Антон Силуанов.

«Инфляция сократилась: если брать в годовом выражении за последний месяц, это уже около 4-5%. То есть это та цель, при достижении которой можно будет уже смягчать ДКП», — добавил министр (цитата по «РИА Новости»).

По мнению Антона Силуанова, такая денежная политика сделает кредит доступнее и стимулирует увеличение инвестиций. «Наша цель — это расти на уровне не ниже мировых темпов роста»,— заявил господин Силуанов.